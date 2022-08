Més del 70% de les vendes a franquícies de la zona comercial de Figueres a l'estiu provenen de turistes estrangers. Així ho ha constatat una enquesta que ha realitzat l'Ajuntament de la capital altempordanesa a les franquícies de la ciutat per tal de conèixer la procedència dels compradors durant els mesos d'estiu. També, juntament amb Comerç Figueres, s'ha consultat als comerciants de la ciutat.

Així doncs, fruit d'aquesta enquesta s'ha evidenciat l'important volum que suposa el comprador estranger entre les principals marques establertes a la ciutat, per sobre del 70%. La resta de comerços establerts al centre de la ciutat, el volum de comprador és menor, però també és rellevant, ja que oscil·la entre el 25 i el 60% de les vendes.

Les vendes a turistes estrangers representen més del 70% de les vendes a les franquícies de la zona comercial durant els mesos de juny, juliol i agost. A les franquícies més conegudes, les vendes de turistes representen més del 80% de les vendes. A aquestes xifres s'hi ha de sumar les vendes dels turistes nacionals.

En aquest sentit, l'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, valora molt positivament aquestes xifres, i apunta que "Figueres és la ciutat amb més comerços per habitant de Catalunya, i aquestes dades ens demostren la importància que té el turisme estranger a la ciutat. Per això, treballem per consolidar una oferta turística diversificada i estable durant tot l'any".

Oferta comercial potent i diversificada

Figueres té dues singularitats que la fan especial a l'hora de convertir-se en una important plaça comercial pels turistes estrangers. La principal és que té un node turístic de primer ordre internacional -el Museu Dalí- al mig de la zona comercial vianant. I la segona, és que si bé és una destinació turística, la seva oferta comercial és la d'una ciutat mitjana. És a dir, sense botigues de souvenirs ni comerços de temporada d'estiu. Per tant, gaudeix d'una oferta comercial potent i diversificada.

Aquests ingressos provinents dels compradors estrangers són molt importants per mantenir aquesta oferta comercial robusta i diversificada i expliquen l'arribada de noves marques importants a la ciutat. En els dies vinents se sumaran a l'oferta comercial marques internacionalment conegudes com Javier Simorra i Florentino entre d'altres.

Des de l'àrea de turisme valoren molt positivament aquestes xifres per què mostren que s'està aconseguint dos dels principals objectius que s'havien marcat en l'estratègia turística 2019-23: En primer lloc, que els visitants atrets pel turisme cultural acabin "anant de compres" al comerç de la ciutat i, en segon lloc, que Figueres esdevingui una destinació de shopping o serveis pels turistes allotjats la Costa Brava nord, a la Costa Vermella francesa i als que tenen segona residència a l'Empordà.

La finalitat de l'àrea de turisme de la ciutat és continuar treballant en aquesta línia per reforçar encara més la capitalitat comercial de Figueres i treballar amb els comerços per tal que puguin atraure aquest comprador que visita la ciutat. Per tot això, el regidor de Turisme, Alfons Martínez, destaca que "des del primer dia tenim clar que el shopping és un element clau pel nostre turisme cultural i de proximitat. I és per això, que vinculem el comerç i el turisme en tota la programació que fem".