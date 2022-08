PortAventura World ha anunciat l’obtenció de la llicència per a la construcció de la planta fotovoltaica més gran d’autoconsum en un ‘resort’ vacacional a Espanya i una de les més grans d’Europa: PortAventura Solar. El projecte, dissenyat i construït per Endesa X, preveu la instal·lació d’un total d’11.102 plaques solars a terra que ocuparan una superfície total de 6,4 hectàrees, que equival a 9 camps de futbol, dins del ‘resort’.

La planta solar comptarà amb una potència de 6,05 megawatts pic (MWp) que permetrà a PortAventura World generar 10 GWh a l’any d’electricitat neta i cobrir pràcticament un terç de les seves necessitats energètiques, en línia amb els seus compromisos amb la sostenibilitat mediambiental.

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat i el Centre Recreatiu Turístic (CRT) de Vila-seca i Salou han donat llum verda al projecte, tant en l’àmbit administratiu com de llicència d’obres, després de gairebé quatre anys des que es va projectar el 2019.

Fernando Aldecoa, director general de PortAventura World, ha assenyalat que «la planta fotovoltaica és, sens dubte, el gran projecte d’aquest any, no només en termes d’inversió, sinó també des del punt de vista de l’estratègia de responsabilitat corporativa global que guia la presa de decisions de la companyia per continuar sent un referent en turisme sostenible».

Choni Fernández, directora de Sostenibilitat de PortAventura World, ha destacat la rellevància del projecte dins de l’estratègia en termes de sostenibilitat de la companyia. Per Antonio López, responsable B2B d’Endesa X a Catalunya, el projecte marcarà un abans i un després en la forma de consumir energia d’un destí turístic i d’oci de gran envergadura com PortAventura World.

La construcció de PortAventura Solar, que començarà ben aviat als terrenys condicionats per a les obres, que duraran uns 4 mesos, suposarà una inversió superior als 4,8 milions d’euros i es desenvoluparà sota un pla d’integració i impacte paisatgístic amb l’objectiu de reduir el seu efecte visual i preservar l’entorn i les peces de valor arqueològic que es poguessin trobar a la zona durant les obres.

A més, comptarà amb un espai d’educació ambiental que s’habilitarà per a la visita d’escolars i per a altres activitats didàctiques i de divulgació científica.

Per poder connectar la solar fotovoltaica amb la infraestructura elèctrica ja existent al parc, es construirà una línia de mitj tensió subterrània de 25 quilovolts (kV) i s’instal·laran inversors de 6 MW que transformaran el corrent continu en altern i elevaran la tensió a 25 kV. PortAventura World explotarà la instal·lació de forma exclusiva i aportarà el 100% del finançament del projecte.