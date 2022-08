Hispasat, l’operador de comunicacions per satèl·lit de <strong>Redeia</strong>, ha subscrit amb un grup de cinc entitats financeres integrats per CaixaBank –banc agent de l’operació i coordinador de sostenibilitat–, el BBVA, Societé Generale, Bankinter i Kutxabank, una línia de crèdit per un import de fins a 250 milions d’euros, que incorpora per primera vegada criteris de sostenibilitat.

En concret, aquest acord, que estén i amplia la línia de crèdit actualment en vigor, permet adaptar els termes i condicions del finançament a criteris i indicadors ESG (‘Environmental, Social and Governance’) alineats amb les polítiques de Redeia en aquest àmbit, segons ha informat la firma. La nova línia de crèdit, ‘revolving’ i multidivisa, amplia el seu termini de venciment fins a l’agost del 2025, amb la possibilitat d’estendre’l, en períodes anuals, fins a l’agost del 2027. D’aquesta manera, la companyia reforça la seva política de liquiditat i, alhora, dona suport a l’execució del seu pla estratègic a 2020-2025 amb independència de les condicions que puguin presentar els mercats financers en el curt i mitjà termini. «En aquests moments tan complexos en els mercats internacionals, aquest suport del sector financer a Hispasat constitueix una gran mostra de confiança en la fortalesa de la companyia i en el seu projecte estratègic per avançar a la cadena de valor dels serveis per satèl·lit, mentre apostem de manera decidida per la sostenibilitat i les actuacions socialment responsables en l’àmbit de la nostra activitat», ha afirmat el director economicofinancer d’Hispasat, Juan Jesús García Chaparro. En el seu pla de creixement, especialment a Llatinoamèrica, Hispasat va adquirir el març passat Axess Networks, operadora de teleports i prestadora de serveis per satèl·lit amb presència a Amèrica Llatina, Europa, l’Orient Mitjà i l’Àfrica per 105 milions d’euros.