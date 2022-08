La Diputació de Girona, a través del Servei d’Assistència i Cooperació als Municipis, ha decidit aquest any fer un pas més i incloure una partida de gairebé un milió d’euros (977.375,66 euros) en el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural per ajudar els municipis amb escassa capacitat econòmica i de gestió a fer front a les despeses del lloc de treball de secretari interventor i a facilitar-ne la regularització en aquells municipis on no existeixi.

S’han pogut acollir a aquesta nova línia de subvencions els municipis de menys de mil habitants o els que superin lleugerament aquesta xifra, però tinguin un pressupost igual o inferior a 1.500.000 euros. Segons es va estipular en les bases reguladores, aquest any cada ajuntament podrà rebre, com a màxim, 10.000 euros, un ajut que en cap cas pot superar el 90 % de la despesa justificada. A la majoria dels 102 municipis beneficiaris dels ajuts, se’ls ha concedit l’import màxim. No s’hi ha pogut acollir els que actualment estan rebent el servei d’assistència de secretaria intervenció (SASI) de la Diputació de Girona, que és totalment gratuït. Els 38 municipis de l'Alt Empordà són els següents: Agullana, Albanyà, l’Armentera, Avinyonet de Puigventós, Bàscara, Boadella i les Escaules, Cabanes, Cantallops, Capmany, Cistella, Colera, Darnius, Espolla, el Far d’Empordà, Garrigàs, Garriguella, Llers, Maçanet de Cabrenys, Masarac, Navata, Ordis, Palau de Santa Eulàlia, Pau, Pedret i Marzà, Pont de Molins, Pontós, Rabós, Sant Climent Sescebes, Sant Llorenç de la Muga, Santa Llogaia d’Àlguema, la Selva de Mar, Siurana, Torroella de Fluvià, Ventalló, Vilabertran, Viladamat, Vilajuïga i Vilanant. La de secretari interventor és una figura imprescindible perquè un ajuntament amb escassa capacitat econòmica i de gestió funcioni. El secretari interventor dirigeix la part tècnica, fa funcionar la maquinària administrativa, com la convocatòria de plens o la concessió de llicències d’obres, i exerceix una funció de control intern i de comptabilitat d’acord amb la llei, entre d’altres. No disposar-ne, ja sigui per la mancança d’aquests funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional o per la baixa del titular, pot abocar un consistori a la paràlisi. A les comarques gironines, segons dades del Padró a 1 de gener de 2020, la majoria de municipis tenen una població inferior a mil habitants (130 dels 221, un 58,8 %) i molts no en tenen o tenen dificultats per trobar-ne. Conscients d’aquesta problemàtica, la Diputació de Girona ofereix, des de fa temps i de manera gratuïta, el servei d’assistència de secretaria intervenció (SASI) als ajuntaments d’aquest tipus de municipis. Es tracta d’uns secretaris interventors itinerants, que ofereixen assistència en matèria de fe pública, assessorament legal, funció interventora, control financer i de comptabilitat. Un equip de deu secretaris interventors que s’encarreguen en l’actualitat de la gestió de vint-i-cinc municipis de les comarques gironines. En el cas de l'Alt Empordà són Biure, Cabanelles, Terrades i Vilaür.