La Unió de Botiguers i Empresaris Turístics (Ubet) de l’Escala fa una aposta promocional pel suport al comerç local, una opció de consum que atribueix a «qualitat, bon servei i sostenibilitat». Amb el lema Guanyem tots, l’entitat exposa que la proximitat de les compres «minimitza els trajectes i els enviaments dels productes» i, per això, el comerç local és més sostenible. Per dinamitzar la vida comercial del municipi, els empresaris i botiguers escalencs han promogut aquest mateix juliol el sorteig Refresca’t amb la Ubet, amb un premi de 150 euros en activitats i oci actiu per a la persona afortunada. El concurs s’ha desenvolupat a través d’Instagram i ja ha sortit una guanyadora.