Segons informa la Generalitat de Catalunya, el secretari d’Alimentació del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Carmel Mòdol, juntament amb la presidenta de l’Associació Empresarial de Fruita de Catalunya (Afrucat), Montse Baró, i el president del seu Comitè de Llavor, Joan Serentill, han presentat avui divendres, a Lleida, les previsions de collita de fruita de llavor de Catalunya.

La previsió de collita de poma per aquest 2022 baixa un 23% respecte a la de 2021 i la de pera baixa un 24% respecte al 2021. Les greus gelades de la passada primavera, que també van afectar greument la collita de pinyol catalana i altres, fan preveure que Catalunya tindrà la collita de llavor més baixa dels darrers 5 anys i es collirà 229.400 tones de poma i 101.100 tones de pera.

Així, Carmel Mòdol ha posat de relleu el compromís del Govern català amb el sector davant de l’excepcionalitat derivada de l’afectació de les gelades d’abril en la producció fructícola catalana, amb l’habilitació, d’acord amb el sector, de la línia extraordinària d’ajuts per a pal·liar les pèrdues per un import total de 40 milions d’euros, 32 milions per a explotacions agràries de fruita dolça i ametller, que aniran a càrrec del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, i 8 milions per a cooperatives i centrals fruiteres, gestionats per l'esmentat Departament , i que aportarà el Departament d'Empresa i Treball.

Així, Mòdol ha volgut subratllar que “el Govern respon, així, de manera excepcional a una situació de danys també excepcional. Es tracta de l’única línia d’ajut extraordinària oberta a l’Estat espanyol que beneficia tant les cooperatives i empreses com els fructicultors”, i ha assenyalat que Catalunya rebrà 6 dels 12 milions habilitats per l’Estat només per a les Organitzacions de Productors per l’afectació de les gelades.

Carmel Mòdol també ha assenyalat que “la davallada de producció prevista es deu exclusivament a les afectacions meteorològiques. El que mostren les estadístiques és que les plantacions de fruita de llavor estan creixent lentament en els darrers anys i no es detecta cap retrocés”.

Poma

La previsió de collita de poma a Catalunya per al 2022 és de 229.400 tones, un 18% inferior a la dels últims 5 anys i un 23% inferior al 2021, el que suposa perdre en part el potencial recuperat el 2021, una campanya en què es va collir 298 milions de Kg.

Les afectacions de les gelades es van donar en tota la producció de la Vall de l’Ebre que preveu una davallada similar. Cal destacar, però, el cas de Girona que no ha patit aquestes inclemències i que, tot i patir una lleugera davallada respecte a la producció de l’any passat*, segueix creixent amb un increment del 6% respecte a la mitjana dels darrers 5 anys. (*La campanya 2021 Girona va registrar una xifra rècord de producció).

Pera

Pel que fa a la pera, la previsió de collita a Catalunya per a aquest any és de 101.100 tones, la qual cosa suposa un descens del 24% respecte l’any passat, una campanya en què es va collir 132 milions de kg. Aquesta afectació important en la producció també ha estat causada per les gelades.

D’altra banda, val a dir que la campanya de poma i pera es preveu que es retardi entre 3 i 7 dies, i la qualitat dels fruits es preveu correcta, amb calibres inferiors als de passades campanyes amb l’excepció de la poma de Girona que preveu calibres entre normals i alts.

Segons Joan Serentill, “tot i que les afectacions queden lluny del 70% que hem registrat en fruita de pinyol, perdre prop del 30% de la collita és una afectació molt important per a les empreses”.

Pel que fa als preus, Afrucat preveu que siguin molt similars als de l’any passat perquè malgrat que la collita cau a Catalunya, la resta d’Europa preveu collir volums pròxims als seus potencials productius.

Montse Baró i Joan Serentill han volgut llençar un missatge de tranquil·litat a la distribució: “encara que la producció sigui inferior, podem assegurar que els nostres clients estatals estaran abastits amb les qualitats i volums que esperen de nosaltres”.