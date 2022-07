Figueres està recuperant les xifres comercials d'abans de la pandèmia i durant la primera meitat de l'any l'Ajuntament ha registrat 126 noves llicències d'obertura, una cinquantena de les quals per noves botigues. A principis de gener, a Figueres hi havia gairebé 800 establiments i la ciutat lidera el rànquing de botigues per habitant amb 16 comerços per cada 1.000 persones. La regidora de Comerç, Ester Marcos, diu que estan notant un increment en el nombre de visitants que venen a la ciutat durant tota la setmana i que han detectat un canvi de tendència respecte del 2020. "Durant la pandèmia, molts locals van marxar fora del centre pels alts preus i ara els que van quedar buits s'estan tornant a obrir", detalla.

Durant la primera meitat de l'any, s'han demanat 126 noves llicències d'obertura d'establiments a Figueres. D'aquestes, gairebé la meitat han estat per instal·lar-hi comerços. La resta, es divideixen entre negocis d'hostaleria i de serveis. La regidora de Comerç, Ester Marcos, es mostra optimista i diu que han notat un canvi de tendència respecte dels últims dos anys.

De fet, Figueres lidera el rànquing entre les ciutats catalanes en nombre de comerços per habitant. En total, n'hi ha 16 per a cada 1.000 persones. Unes dades que la situen per sobre de Vic, Granollers, Barcelona o Girona.

"Fins ara moltes obertures no eren ben bé al centre sinó en locals més perifèrics, que estaven més bé de preu", explica. "Ara estem començant a percebre que s'obren al centre i, fins i tot, en llocs que portaven anys tancats", afegeix.

Marcos diu que durant la primer etapa de la pandèmia molts negocis van marxar del centre per situar-se més lluny del rovell de l'ou, on els lloguers són més assequibles. "Vam oferir un servei de medicació però no va tenir gaire èxit perquè en la majoria de casos no es va aconseguir una rebaixa", detalla. Però ara que tot plegat s'està recuperant "s'estan tornant a ocupar amb nous negocis".

La regidora afirma també que està canviant la tendència en el comportament dels visitants i que la temporada d'estiu ha començat abans. "Fa uns anys, el més habitual era que els dies de calor Figueres estigués buida i els dies de núvol, col·lapsada. Ara això ja no és així", afegeix. A més, diu, la tardor també ha estat "molt bona" amb ocupacions en allotjaments d'entre el 70 i el 80%.

L'obertura els festius

Per això, Marcos diu que no els preocupa en excés que l'obertura dels comerços en diumenges i festius no tingui èxit. "S'han intentat fer campanyes i, fins i tot, pactar alguns diumenges però no hi ha interès". En aquest sentit, diu que la majoria d'establiments tenen un perfil familiar que no poden assumir obrir els set dies de la setmana. "Seria òptim i estaria bé perquè l'hostaleria també se'n beneficiaria però no hi ha voluntat", afegeix.

Locals per a grans marques

D'altra banda, la regidora afirma que estan treballant per resoldre un dels problemes que fa anys que arrossega la ciutat: la falta de locals grans per acollir grans marques. "Hi ha hagut contactes i ens han vingut a buscar. Fins i tot, ens han dit que acceptarien que no fos tant al centre però gairebé no tenim locals així. Hi estem a sobre", insisteix.