El Govern ha demanat als agents socials negociar un pacte de moderació de les rendes a tres anys, fins al 2025. Després d’una reunió de gairebé tres hores entre representants del Govern, la patronal i els sindicats, la vicepresidenta econòmica, Nadia Calviño, ha explicat que aquesta ha sigut la proposta que l’Executiu ha formulat als agents socials i que els ha vist «oberts a tancar aquest pacte de rendes». No obstant, tant els representants sindicals –en públic– com els de la patronal –en privat– es van mostrar escèptics i sense entusiasme al final de la reunió.

De cara «als reptes importants» que encara l’economia espanyola i als «mesos complexos» en una situació d’alta inflació «és essencial que els marges empresarials no s’ampliïn i que els salaris creixin de forma moderada», ha formulat la vicepresidenta Calviño, sense voler aportar cap detall més sobre quin tipus d’elements haurien de formar part d’aquest pacte de rendes.

La vicepresidenta no ha valorat si la clàusula de revisió salarial que demanen els sindicats per garantir el poder adquisitiu dels salaris en un context d’alta inflació hauria de formar part d’aquest acord o no. Tampoc ha assenyalat quines noves mesures està disposat el Govern a posar sobre la taula per encarrilar un acord que no va ser possible a la primavera. Sí que ha dit Calviño que podria formar part d’aquest pacte el compromís del Govern de situar el salari mínim interprofessional en el 60% del salari mitjà a final de la legislatura, l’any que ve. Però aquest compromís ja existia des de l’inici de la legislatura; no és res nou a posar sobre la taula com element de negociació, tal com han remarcat la secretària d’Acció Sindical i Ocupació de CCOO, Mari Cruz Vicente, i el vicesecretari general de Política Sindical de la UGT, Mariano Hoya.

Calviño ha explicat que la negociació «discreta» començarà de forma immediata. En aquest context, ha esmentat que la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, citarà els agents socials la setmana que ve per parlar del pla de contingència que ha de preparar el Govern en resposta a possibles problemes de proveïment energètic durant la tardor i l’hivern vinent.

Fonts empresarials i sindicals van aclarir, a més, que el Govern els ha demanat als dos que es tornin a seure el setembre per reprendre la negociació de l’Acord Estatal de Negociació Col·lectiva (AENC) a tres anys que va quedar interrompuda el maig passat per desacord entre les dues parts sobre la incorporació, o no, de la clàusula de garantia salarial.

«Un pacte de rendes no passa per una contenció dels salaris al nostre país exclusivament», ha dit Mari Cruz Vicente. «Estem disposats a reobrir la negociació en l’àmbit bipartit, però al final de cada any els salaris han de garantir el poder de compra», ha afegit. «Si és un compromís col·lectiu, en què tots fem un esforç, per descomptat que estarem en aquest pacte», ha puntualitzat per la seva banda Mariano Hoya.

Al final de la reunió, els dos representants sindicals han admès que «les possibilitats d’arribar a un acord de rendes són les mateixes ara que fa un mes o unes setmanes».

Els representants de la CEOE i la Cepyme van refusar fer una valoració pública després de la reunió, però fonts de les dues patronals van transmetre cert escepticisme sobre el contingut de la trobada, si bé es van mostrar oberts a tornar-se a asseure amb els representants sindicals per reprendre la negociació bipartida.

En la reunió han sigut presents, ni més ni menys, que nou ministres, per part del Govern, així com els màxims representants de les patronals CEOE i Cepyme, Antonio Garamendi i Gerardo Cuerva i el secretari general de la UGT, Pepe Álvarez. En representació de CCOO, ha assistit la secretària d’Acció Sindical i Ocupació, Mari Cruz Vicente, ja que no ha pogut participar-hi el secretari general, Unai Sordo. Tampoc ha estat present la ministra de Treball, Yolanda Díaz, de viatge oficial a Roma.

En representació del Govern sí que hi eren les vicepresidentes primera, Nadia Calviño, –presidint la reunió– i tercera, Teresa Ribera, així com les titulars d’Hisenda, Transports, Educació, Política Territorial i Ciència i Innovació i els titulars de Seguretat Social i Universitats.

La reunió estava prevista des de fa setmanes per fer un seguiment del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, però aquest dilluns, la vicepresidenta Nadia Calviño va sorprendre tots els convocats amb l’anunci que la reunió s’aprofitaria per intentar ressuscitar <strong>la negociació d’un pacte de rendes</strong> entre la patronal, els sindicats i el Govern. La vicepresidenta va afegir aquest punt en l’ordre del dia de la reunió, per sorpresa dels agents socials, després d’advertir que els pròxims trimestres «seran complexos» davant un escenari d’inflació «més persistent i elevada» del previst. Al juny, la dada avançada de l’IPC marca una taxa del 10,2%, la més alta en 37 anys.