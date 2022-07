El mercat laboral espanyol encadena un mes generant ocupació a un ritme intens. Creixen els preus, però, de moment, creix també l’ocupació i les empreses no cessen el seu flux de contractacions. El mes de juny –habitualment bo per a l’ocupació– va tancar com el segon millor juny en 17 anys, amb permís del mateix mes de l’any passat, que catapultat per l’impuls de la desescalada covid va deixar xifres sense precedents. Aquest mes Espanya ha guanyat 115.607 nous ocupats –4 de cada 10, indefinits– i deixa la xifra total de treballadors en actiu en els 20,3 milions de persones.

