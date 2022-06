El Consell d'Administració d'Adif ha adjudicat recentment la modernització de la catenària del tram Figueres-Portbou a Sacyr Neopul, per un import de 13.042.302,3 euros. Es tracta d'un tram de 27,3 quilòmetres i és un dels quatre on l'entitat ferroviària pública té previst actuar. Segons informa Adif, pròximament, iniciarà 26,4 quilòmetres del tram Girona-Figueres, així com 18,7 km de La sagrera-Mollet-Granollers. Actualment, en execució hi ha 14,5 km del tram Maçanet-Caldes de Malavella.

En total, aquestes quatre actuacions suposen més de 34,5 milions d'euros, que es finançaran amb els fons Next Generation de la Unió Europea. L'objectiu dels treballs és la modernització integral del sistema d'electrificació en 86,9 km de la línia d'ample convencional Barcelona-Portbou, en el marc de l'avanç de les actuacions incloses en el Pla de Rodalies. Es renovaran les instal·lacions de la catenària i els seus elements associats en les dues vies generals de circulació. Per a Adif, aquestes inversions permetran, com a principals avantatges, dotar a aquestes instal·lacions, essencials per a garantir un òptim servei, de nous equipaments que augmentaran la fiabilitat, durabilitat i disponibilitat, especialment de la catenària, incrementant la seva capacitat de transport i de subministrament elèctric als trens i assegurant així una major regularitat de les circulacions. A més, es pretén racionalitzar les necessitats de manteniment i reduir la probabilitat d'incidències relacionades amb el sistema d'electrificació en un tram amb una elevada densitat de circulacions, tant de viatgers com de mercaderies. Nova subestació elèctrica a Portbou D'altra banda, Adif també ha adjudicat la construcció de la nova subestació elèctrica de tracció de Portbou per un import de 6.989.066,1 euros, a Electren. Es dotarà a la línia d'una nova instal·lació que augmentarà la capacitat de tracció i fiabilitat del sistema d'electrificació. Aquesta subestació, que es construirà enfront de l'estació de Portbou i en terrenys propietat d'Adif, complementarà a les altres quatre de la mateixa línia situades a la demarcació de Girona, concretament a Llançà, Sant Miquel de Fluvià, Maçanet de la Selva i Girona. Aquestes obres contribueixen a la consecució de l'Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) 9 (Indústria, Innovació i Infraestructura), que té com a finalitat el desenvolupament d'infraestructures fiables, sostenibles, resilients i de qualitat.