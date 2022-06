Vuit generacions de viticultors avalen la tradició d'Espelt Viticultors, una família que, ara fa vint-i-un anys, va obrir el seu celler de Vilajuïga i que encara una etapa de maduresa i consolidació d’un projecte basat en el respecte a la terra i la gestió sostenible dels recursos.

La seva manera de treballar ha despertat l’interès de reconeguts experts, com demostren les visites aquests darrers mesos de Jancis Robinson, Master of Wine, crítica i divulgadora del món del vi o Dylan Grigg, expert en viticultura ecològica.

«El canvi de rumb iniciat fa uns anys per tal de tenir unes vinyes resilients al canvi climàtic, amb una gestió més sostenible i més integrades al territori comença a donar els seus fruits, tot i que encara ens queda molta feina per fer», explica Anna Espelt.

«Hem anat arrancant varietats forànies que no estan ben adaptades als nostres terrers i que a mesura que el clima s’extrema pateixen més i les hem substituït per varietats locals (lledoners, carinyenes, picapolla...). També hem plantat amb barbats: una manera més respectuosa de plantar vinya jove i hem plantat més en vas, que tot i que cal collir a mà, afavoreixen una conservació dels sòls, perquè no s’erosionen tant, i també s’arrelen millor a la terra i necessiten menys aigua».

Cal destacar també l’acord de custòdia agrària amb la IAEDEN per fer corredors biològics entre vinyes i el parc natural dels Aiguamolls i el paratge de l’Albera.

Mosaic agroforestal

Anna Espelt també ressalta que «hem vist com la gestió de les terres del cap de Creus a través d’un mosaic agroforestal que combina pastures, vinyes i terres sense intervenció d’alta protecció, ajuda a prevenir incendis i facilita la vida a espècies com el xoriguer petit o les abelles. El mosaic és una gestió holística, en què tots els elements del territori s’afavoreixen mútuament».