El Govern no descarta fer canvis sobre la bonificació de 20 cèntims als carburants que preveu prorrogar durant tres mesos més, una vegada venci la seva vigència a finals d’aquest mes, si es troba una fórmula «àgil i ràpida» de fer-ho. «Estem veient si hi ha manera de precisar qui són els subjectes diana d’aquesta mesura», ha reconegut la vicepresidenta tercera i ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera, en una entrevista a TVE.

En l’actualitat, aquesta bonificació s’estén a tots els consumidors, independentment dels seus ingressos. Si bé, una part de l’Executiu, entre els quals hi ha la vicepresidenta tercera, advoca per fer-la més selectiva per concentrar-la en els consumidors més vulnerables, com defensen la majoria d’economistes. Ribera, però, ha descartat portar a terme cap canvi en el descompte si no es troba un mecanisme àgil. «La gasolina i el gasoil segueixen incrementat de preu, per tant, sabem que hem de continuar acompanyant els professionals i els consumidors», ha insistit.

Un dels primers a fer públic aquest debat va ser el ministre de Consum, Alberto Garzón, que va alçar la veu a principis d’aquest mes sobre la necessitat d’introduir una progressivitat més alta en la bonificació perquè la mesura sigui «més eficaç» i arribi als qui «veritablement» ho necessiten i no a tota la població, però la titular d’Hisenda, María Jesús Montero, va descartar aquesta possibilitat unes hores després.

Tanmateix, llavors Garzón va fer un matís a l’assegurar que el canvi no caldria que s’inclogués en el text que aprovi el Govern, sinó que podria fer-se d’alguna altra manera. «Aquí la política ha d'estar per sobre del que és jurídic. I si no es fa en aquest decret per raons tècniques, caldrà trobar la fórmula jurídica que millor s’hi adapti», va remarcar llavors el ministre de Consum.

Impost a les energètiques

Preguntada sobre la possibilitat que les petroleres hagin incrementat els preus del subministrament i hagin absorbit el descompte de 20 cèntims, la vicepresidenta tercera ha reconegut que és «una miqueta complicat seguir la pista» dels preus dels carburants perquè es tracta d’un mercat lliure i les matèries primeres energètiques tenen preus disparats als mercats internacionals. En aquest sentit, ha indicat que cal analitzar la diferència entre aquests preus, una cosa que fa d’ofici la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), així com la rendició de comptes d’aquestes empreses, «per si és necessari introduir mesures fiscals sobre aquests beneficis».

«És important veure si és necessari establir una fiscalitat addicional per a les empreses elèctriques i si és necessari una d’especial per a gasistes i petroleres en el context dels Pressupostos», ha apuntat Ribera, l’endemà que la seva col·lega en el Govern de coalició, Yolanda Díaz, anunciés l’existència d’aquest debat dins del Govern per incrementar la tributació d’aquestes empreses a través de l’impost de societats. Si bé Diaz va dirigir aquesta mesura a incloure-la dins del decret anticrisi, que aprovarà en les pròximes setmanes l’Executiu, Ribera ha focalitzat la mirada cap als Pressupostos del 2023. «Cada cosa al seu temps», ha advertit.