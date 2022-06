La primera subhasta d’electricitat amb el límit al gas de 40 euros per megawatt-hora ha finalitzat amb un preu de 165 euros per megawatt-hora, un 23% inferior als 214 euros que va costar l’electricitat en el mercat majorista aquest dimarts i un 16% inferior a la mitjana dels primers 14 dies del mes (197,50). Però no serà el preu definitiu al qual pagaran els consumidors aquest subministrament perquè s’hi ha d’afegir la compensació a les centrals de cicle combinat que hagin entrat en la programació, així com el descompte per la ‘venda’ d’electricitat a França, que suma un total de 59,27 euros MWh. Això dona com a resultat un preu mitjà de l’electricitat de 224 euros MWh, 10 euros més car que el d’aquest dimarts i 25 euros més que en la primera quinzena, segons ha publicat l’Operador del Mercat Ibèric de l’Energia (OMIE).

La primera subhasta d’electricitat que incorpora el mecanisme que dona forma a la denominada ‘excepció ibèrica’ s’ha celebrat amb normalitat, segons expliquen fonts de l’OMIE, cosa de la qual dona mostra que la informació sobre els preus s’ha publicat a l’hora habitual. El concurs segueix el mateix procediment que fins ara amb la particularitat que les centrals de cicle combinat no poden fer ofertes en les quals el preu del gas natural superi els 40 euros per megawatt-hora, gairebé la meitat del preu que marca avui la cotització d’aquesta matèria primera en el mercat ibèric Mibgas (78,75 euros megawatt-hora). Aquesta subhasta ha donat com a resultat aquest preu de 165 euros MWh publicat per l’OMIE. Tanmateix, aquestes centrals que cremen gas hauran de fer front a aquests 78,75 euros MWh que els costa aquesta matèria primera, necessària per a la seva producció. I per això els consumidors han d’assumir aquesta diferència entre el preu de cotització i el límit. Aquesta compensació variarà cada dia en funció del preu que marqui la cotització del gas i del volum de gas que sigui necessari per a la generació elèctrica (també segons es renovin els contractes del mercat lliure de la quantitat de consumidors afectats pel mecanisme). No obstant, amb aquest mecanisme els usuaris eviten la resta de tecnologies que abans rebien aquesta diferència com un ingrés extraordinari, ja que el mercat elèctric retribueix totes les tecnologies amb el preu que marca la central més cara (gas natural). Les expectatives del Govern central apuntaven a un preu mitjà el primer mes d’execució de la mesura de 110 euros MWh en el mercat majorista que s’elevés a uns 176,60 euros MWh el preu final, a partir d’una cotització dels preus del gas de 96 euros MWh. Però finalment, el preu en el mercat majorista ha quedat en 165 euros MWh i el preu final, en uns 224 euros MWh. Aquest preu afecta el 37% dels consumidors domèstics, que tenen tarifa regulada de preu voluntari per al petit consumidor (PVPC), i aquells consumidors industrials que van directament al mercat a comprar la seva energia (70%). I en l’actualitat, davant la rebaixa dels impostos i dels càrrecs, suposa al voltant del 60% de la factura de la llum.