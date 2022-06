Mahou va aconseguir beneficis l’any passat malgrat la pandèmia. Segons les dades anunciades aquest dijous pel director general de la companyia cervesera, Alberto Rodríguez-Toquero, la firma va aconseguir un benefici el 2020 de 2,3 milions d’euros, el 98% menys que el 2019, amb una facturació que es va reduir el 10,5%, fins als 1.252,8 milions d’euros. El balanç econòmic, sense ser bo, va ser millor de l’esperat, en una conjuntura marcada pel tancament de l’hostaleria a Espanya i en gran part mundialment.

Les vendes de cervesa van caure el 6,8% i la d’aigua embotellada, el 12,5%. La firma va destinar uns 200 milions d’euros a mesures de recolzament a bars, restaurants i hotels, en el marc d’una estratègia per minimitzar el col·lapse financer dels principals clients. Mentre el canal de l’hostaleria va suposar el 55% de l’activitat el 2019, el 2020 aquest percentatge va baixar del 40%, per això la venda a supermercats va compensar en part la facturació perduda. Les vendes a l’hostaleria van caure el 31,7%, mentre que les destinades al canal d’alimentació van créixer el 8,6%. «El negoci de l’hostaleria se’n ressentirà, però la capacitat de reinvenció del sector és molt elevada i sorprenent. No serà fàcil, però si hi ha ajudes la recuperació arribarà», va opinar el màxim responsable executiu d’aquesta empresa familiar. L’altra pota que consolida l’estratègia de la companyia és l’activitat internacional, que ja va mantenir el nivell, especialment a través de la marca San Miguel i al Regne Unit. En qualsevol cas, Rodríguez-Toquero va reconèixer que «fer previsions és més complicat que mai», en un context dependent de l’extensió de la vacuna i d’obertures d’establiments encara difícils de preveure. El 22% de les vendes del grup Mahou es fan a l’estranger.

Companyia familiar 100% espanyola, Mahou té una quota de producció de més del 32% del mercat cerveser espanyol. Disposa de 10 centres d’elaboració de cervesa –vuit a Espanya i dos als EUA–, quatre brolladors d’aigua amb les seves plantes d’envasament i un equip de més 4.000 professionals. Compta amb més de 130 anys d’història, que comencen amb el naixement de Mahou el 1890. Des d’aleshores, l’empresa no ha parat de créixer. L’any 2000, Mahou va adquirir San Miguel. El 2004, incorpora la marca canària Reina i, el 2007, Cervezas Alhambra. A més, durant l’última dècada, ha diversificat el seu negoci, amb la compra el 2011 de Solán de Cabras, i l’entrada en la categoria de sibra amb La Prohibida o el llançament de la seva primera ‘hard seltzer’ Glowy, el 2020.

Té una àmplia cartera de cerveses nacionals, on destaquen, entre d’altres, Mahou Cinco Estrellas, San Miguel Especial i Alhambra Reserva 1925; productes pioners en la seva categoria, com San Miguel 0,0, San Miguel Eco, Mahou Barrica i marques aptes per a celíacs com San Miguel Gluten Free i Mahou Cinco Estrellas sense gluten. També té una àmplia gamma de cerveses internacionals i marques d’aigua com Solán de Cabras. La internacionalització és un dels eixos estratègics per al desenvolupament del seu negoci. Produeix més del 70% de la cervesa espanyola que es consumeix fora d’Espanya i està present a més de 70 països.