L'Ajuntament de Figueres s'ha adherit a l'Aliança per a la FP Dual de la Fundación Bertelsmann. L'objectiu és seguir potenciant la Formació Professional Dual i convertir la ciutat en un referent per a la formació professional a la demarcació de Girona.

L'Aliança per la FP dual és una xarxa estatal d'empreses, centres i institucions compromeses amb el desenvolupament de la Formació Professional Dual. Està formada per 1.500 membres, dels quals, un 60% són empreses. L'adhesió a la xarxa Aliança implica participar en un marc de col·laboració en el qual els seus membres es comprometen a desenvolupar voluntàriament actuacions encaminades a impulsar aquest sistema d'aprenentatge.

L'acte de signatura s'ha realitzat a l'INS Ramon Muntaner de Figueres, que avui posava punt i final al curs de formació dual al centre. El director del centre, Joaquim Bruguera, ha valorat molt positivament la formació dual que s'està desenvolupant a l'institut, ja que "és un treball en xarxa i una mostra de treball coordinat, alhora que és la millor manera perquè l'alumnat pugui posar a la pràctica el que està estudiant i es pugui inserir al món laboral. La perspectiva per a l'any vinent és molt bona".

Des de l'Ajuntament, aquest any s'han acollit alumnes d'aquest institut per tal que poguessin posar en pràctica a l'Ajuntament els coneixements que adquirien a les aules. En concret, s'han contractat tretze alumnes dels cicles formatius de grau superior d'Educació Infantil i d'Integració social, que han realitzat pràctiques a l'àrea de serveis socials i a les llars d'infants municipals.

L'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, ha explicat que "creiem fermament en la col·laboració constant entre centres educatius i empreses de la ciutat, i precisament per això volem fomentar la formació dual a Figueres, convertint la ciutat en el centre de referència de la formació professional de la demarcació de Girona. La formació dual és una eina d'empoderament per als joves".

El regidor de Promoció Econòmica, Jesús Quiroga, ha explicat que "creiem en la formació dual com a eina per crear sinergies a nivell empresarial i educatiu i per tal de generar llocs de treball de qualitat i en sectors econòmics diversos. L'objectiu és treballar conjuntament per millorar l'ocupabilitat dels joves mitjançant una Formació Professional Dual de qualitat, al mateix temps que les empreses obtenen professionals amb una formació totalment a mida de les seves necessitats".

Per la seva banda, Guillem Salvans, Senior Project Development Manager de la Fundació Bertelsmann, ha dit que "la formació professional és la forma natural d'aprendre i fer formació amb alternança, és a dir, 3 dies a les empreses i 2 dies a l'aula, és la millor forma de fer-ho. Des de la Fundació apostem per la FP dual de qualitat i apostem perquè els empresaris creguin que aquesta és una inversió per ells. Unir empreses, escoles, instituts i institucions és el camí".

Dues alumnes de l'Institut Ramon Muntaner que han realitzat l’estada formativa a l'Ajuntament a l'àrea de Serveis Socials han fet una valoració molt positiva de la seva estada. La Noemí Galan, alumna de FP dual, ha explicat que "aquesta ha estat una gran experiència, gràcies a les pràctiques he aconseguit formar-me. És una bona oportunitat per conèixer l'àmbit que esculls i saber si és el que t'agrada. Et sents molt acompanyada".

La Tamara Betancor, per la seva banda, ha afegit que "la formació dual m'ha impulsat a seguir estudiant i l'any que ve començaré els estudis d'Educació Social per la Universitat Oberta de Catalunya. No ha sigut fàcil però ha valgut la pena".