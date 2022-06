Els hotelers i restauradors han posat de manifest que aquesta temporada estival, la primera sense restriccions des que va començar la pandèmia, faltaran treballadors en el sector. Al detall, concreten que mancaran 50.000 cambrers al país, tot i que també hi haurà escassetat de personal auxiliar d’hostaleria. Aquesta serà una problemàtica greu, sobretot en les comarques on més importància té el turisme, com és el cas de l’Alt Empordà. El president de l’Associació d’Hostaleria, Miquel Gotanegra, reconeix que aquest tema «preocupa molt» i que pot tenir una «incidència directa» en alguns negocis.

Segons un informe elaborat pel grup Eurofirms, primera empresa nacional de gestió del talent amb seu a Girona, els negocis hotelers avisen de la dificultat de trobar sobretot cambrers, el perfil més demandat segons l’estudi, amb un 30%, seguit del d’ajudant de cambrer, amb un 8%.

Alhora, els investigadors han observat un desajust atenent les preferències dels professionals a l’hora de triar el tipus d’establiment on els agradaria treballar. Així, els candidats fugen de la feina de temporada, que no arriba al 10% del suport reflectit en l’estudi i que es desenvolupa en xiringuitos, restaurants i hotels de temporada. Una altra conclusió de l’informe és que la percepció del sector és diferent per als professionals que hi tenen experiència, ja que per al 57% és bona o molt bona, i per als que no hi han treballat mai, que indiquen en un 33% que la seva percepció és dolenta o molt dolenta. L’informe s’ha elaborat amb 1.823 entrevistes a persones en edat laboral, de les quals el 68,18% tenen experiència en el sector, i l’altre 31,81%, no. L’estudi ha conclòs que el sector no és prou atractiu per aconseguir fidelitzar el talent.