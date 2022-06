L’àrea de Turisme de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries té un full de ruta molt clar sobre la promoció del municipi i la recerca de mercats emissors de visitants, especialment pel que fa la seva especificitat de referent del turisme familiar amb un gran ventall de possibilitat de gaudir d’experiències úniques, com el paracaigudisme.

En el marc d’aquests objectius, Castelló d’Empúries i Empuriabrava ha participat en el Mercat d’Escapades de Catalunya, duta a terme a Barcelona. Es tracta d’una fira, celebrada cada any a l’aire lliure, al Passeig de Lluís Companys. És una acció promocional organitzada per l’Agència Catalana de Turisme, on el sector turístic català té l’oportunitat de vendre les seves experiències directament a l’usuari i donar a conèixer al públic local les seves propostes turístiques.

Simulador de caiguda lliure

En aquesta ocasió, el departament de turisme de Castelló ha compartit espai amb Skydive Empuriabrava. Aquests, juntament amb l’Agència Catalana, han instal·lat un simulador de caiguda lliure. D’aquesta manera, el públic ha pogut viure l’experiència i gaudir-la.

Segons ha explicat l’àrea de Turisme encapçalada per la regidora Xon Hugas, «en el transcurs del cap de setmana, molta gent es va interessar per l’oferta turística de casa nostra i, els que van visitat l’estand, van tenir l’oportunitat de participar en el sorteig d’un salt en tàndem, un passeig pels canals i una visita guiada». El sorteig es realitzarà el proper 30 de juny a través del compte oficial d’Instagram @empuriabravacastello.