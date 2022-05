CaixaBank i la Mobile World Capital Barcelona, en el marc de la Mobile Week a Figueres, que ha tingut lloc a la ciutat del 25 al 28 maig, han organitzat el taller ‘Un món connectat’ a l’oficina store de la plaça de la Palmera. L'activitat, que pretén fomentar el bon ús de la tecnologia entre els més petits, ha reunit a un grup de 25 nens i nenes de Figueres, amb edats d’entre 8 i 12 anys.

L'objectiu d'aquests tallers és fomentar l'ús responsable de la tecnologia i ensenyar als més petits com pot utilitzar-se per crear iniciatives, projectes i empreses que ajudin a que el món sigui més sostenible. Durant el taller, amb un enfocament dinàmic i de la mà d’experts consultors, s’han explicat alguns exemples de com la tecnologia pot ajudar a millorar el món, i els nens i nenes participants han generat idees per impactar positivament en el planeta i en la societat a través de la tecnologia.

CaixaBank, empresa patrona de la MWCapital, és una de les entitats impulsores de la Mobile Week Catalunya. L'entitat financera forma part del patronat de MWCapital des del 2019 com a mostra del seu compromís amb la innovació i la transformació digital. L'aliança entre CaixaBank i MWCapital es desenvolupa fonamentalment a través de la col·laboració en projectes d'interès per a totes dues entitats al marc de quatre àmbits concrets: innovació, tecnologia, talent i societat. En aquest context, CaixaBank desenvolupa un rol actiu i d'influència com a entitat de referència en aquests àmbits i, de la mà de la Mobile World Capital Barcelona, organitzen activitats durant tot l´any per apropar la tecnologia a la ciutadania.