Desigual assolirà el 70% de peces sostenibles a les col·leccions del 2023. Les firmes de moda estan conjurades per aconseguir reduir l’empremta mediambiental que generen i la carrera per aconseguir-ho s’accelera. La marca de moda ha informat aquest dijous que ha aconseguit avançar-se als seus objectius del Pla Estratègic de Sostenibilitat i que compta ja com a sostenibles més del 50% de les referències a les col·leccions del 2022. Mentre grans gegants com Shein anuncien els primers passos, Desigual assegura que arribarà al 70% de peces sostenibles a la col·lecció de primavera – estiu del 2023. En només tres anys la companyia ha passat de tenir el 2% de sostenibilitat a la col·lecció a superar la tercera part del catàleg.

Desigual, que té com a director Alberto Ojinaga, ha desenvolupat un nou model d’etiquetatge que qualifica les peces segons la quantitat de material reciclat, ‘eco-friendly’ o orgànic. D’aquesta manera el consumidor pot saber que la peça està degudament certificada i quins són els requisits mínims. Perquè una peça es catalogui com a reciclada ha de tenir un mínim del 30% de materials d’origen reciclat o el 20% si es tracta de cotó. L’etiqueta ‘eco-friendly’ de Desigual s’atribueix a les referències amb un mínim del 50% de materials d’origen sostenible. També es distingeixen les peces amb certificat BCI (Better Cotton Initiative) per tenir un mínim del 50% de cotó de la iniciativa i sense barreja o combinació amb cotó convencional. El cotó és precisament un dels teixits més demandats a la moda. El percentatge d’origen més sostenible que Desigual ha utilitzat durant el 2021 arriba al 67% i l’objectiu és que per al 2025 sigui el 100%. També millorarà en l’ús de les fibres artificials cel·lulòsiques –conegudes com a MMCF i que inclouen viscosa, lyocell, i acetat, entre d’altres– i es marca com a meta que el 100% provingui de boscos sostenibles certificats. La companyia col·loca a més les etiquetes ‘upcycling’ per als productes elaborats a partir de peces de segona mà i ‘Love Processes’ per distingir els que hagin sigut realitzats a través de tècniques amb menys impacte ambiental i amb una millora significativa en consum d’energia, aigua i ús de químics. D’aquesta manera queda patent el compromís de Desigual amb la voluntat de reduir l’empremta al llarg de tot el procés de creació de les col·leccions i la cadena de producció. La col·lecció de tardor – hivern 2021 ja comptava amb el 53% de referències sostenibles en moda de dona, el 46% de totes les col·leccions i el 100% en algunes famílies com el denim. Aquest percentatge continua augmentant al mateix temps que es millora la comunicació amb el client final. Desigual compta amb més de 2.700 empleats i està present a 100 països a través de 10 canals de venda, 415 botigues monomarca i sis categories de producte: Woman, Man, Kids, Accesories, Shoes i Sport.