El Grup Colonial va incrementar els seus resultats en el primer trimestre fins als 28 milions d’euros, un 32% més que en el mateix període de l’any anterior. El benefici net recurrent va arribar a 36 milions d’euros, el 26% més. El benefici per acció d’aquesta socimi va créixer el 19% i va tancar el primer trimestre de l’exercici 2022 amb uns ingressos per rendes de 82 milions d’euros, xifra superior en un 4,1% respecte del mateix període de l’any anterior.

El conseller delegat de Colonial, Pere Viñolas, va reconèixer aquest dimarts que el balanç del primer trimestre pot ser qualificat de «molt bo» com a conseqüència d’una conjuntura favorable a l’activitat immobiliària entorn de les oficines, amb nivells d’ocupació del 95%, cosa que va permetre a la companyia tancar contractes per més de 51.000 metres quadrats en els tres primers mesos de l’any, la meitat de l’habitual en tot un any i el 74% més que l’any passat.

Els ingressos van augmentar el 4%, el 5% en termes comparables, a la cartera d’oficines, gràcies en gran manera per l’augment dels contractes firmats, més que en el període precovid. Aquest increment del resultat es va deure principalment, segons Viñolas, a la millora en els ingressos d’explotació amb la indexació de rendes a l’IPC; l’augment de l’activitat amb nous projectes (entre els quals cal destacar la seu de Naturgy a Barcelona i la de Goldman Sach, a París); la millora dels resultats financers, i l’ampliació del perímetre empresarial amb noves adquisicions, entre les quals va destacar la del 16,6% addicional a Société Foncière Lyonnaise el 2021.

Colonial segueix fidel a la seva estratègia d’elegir l’explotació d’edificis en zones primi de París, Madrid i Barcelona. Viñolas va defensar, davant la posició d’altres competidors, que res millor per a unes oficines que la seva ubicació al centre de les ciutats. Aquesta estratègia ha permès a la companyia capejar bona part de la crisi derivada de la pandèmia, amb rendes estables i altes, i ocupació gairebé al 100%.

Viñolas va destacar que el febrer del 2022, Colonial i la seva filial francesa SFL han executat la conversió de la totalitat dels bons del grup, per un import total de 4.602 milions d’euros, a «bons verds». Amb aquesta operació, Colonial es converteix en la primera companyia de l’Ibex 35 a tenir la totalitat dels seus bons qualificats com a ‘verds’, proporcionant-li un important avantatge competitiu per acudir al mercat de deute i demanar finançament en condicions més avantatjoses que altres empreses.

Els saldos disponibles del grup ascendeixen a 2.601 milions d’euros entre caixa i línies de crèdit no disposades. Aquesta liquiditat permet al grup assegurar les seves necessitats de finançament dels pròxims anys, amb una qualificació creditícia de BBB+ per part de Standar & Poor’s, la més alta en el sector immobiliari espanyol i una qualificació de Baa2 amb perspectiva «positiva» per part de Moody’s.