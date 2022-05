Girona tanca aquest diumenge un Temps de Flors de rècord que ja supera els 350.000 visitants, la xifra més alta de la seva història. Segons les enquestes fetes a l'Oficina de Turisme, set de cada deu turistes que han vingut de fora la ciutat són catalans; molts d'ells, de l'àrea de Barcelona. I entre els estrangers, també per proximitat, destaquen els francesos. De retruc, això s'ha deixat notar al calaix d'hotels, restaurants i comerços. L'Ajuntament calcula que l'impacte econòmic d'aquesta 67a edició, que ha recuperat espais emblemàtics com els Banys Àrabs o el claustre de la Catedral, és d'uns 10 milions d'euros (MEUR). "Hem ajudat a fer una injecció potent als sectors més tocats per la pandèmia", subratlla l'alcaldessa Marta Madrenas.

Temps de Flors amb olor de prepandèmia, en què s'han recuperat espais emblemàtics com els Banys Àrabs o el claustre i els soterranis de la Catedral. I Temps de Flors històric, perquè aquesta 67a mostra, a poques hores de tancar-se, ja ha rebut la xifra més alta de visitants de totes les edicions.

Fins ahir, segons ha concretat l'Ajuntament, més de 350.000 persones han passat pels diferents muntatges de l'exposició. La xifra, explica la tinenta d'alcaldia de Promoció Econòmica, Glòria Plana, suposa un 40% més que al 2019 (l'últim any prepandèmia) i fins a un 60% més si es posa en relació amb el 2021 (quan arran de les restriccions per la covid, tota la mostra es va fer a l'aire lliure).

L'Ajuntament calcula que, sumant els visitants d'aquest diumenge, aquest Temps de Flors pot tancar-se havent rebut entre 375.000 i 380.000 visitants. "Considerem que hem ja hem reactivat del tot l'esdeveniment", subratlla Plana.

A l'hora de comptar-los, l'Ajuntament ho fa en base a aquells qui accedeixen al Barri Vell a través de les diferents entrades i sortides que s'han habilitat. L'alcaldessa ha dit que aquesta és la manera d'obtenir dades més fiables, tot i que també ha admès que "és cert que hi pot haver algunes divergències", perquè hi ha gent que ha vingut diversos dies.

La majoria, catalans

En paral·lel, un altre termòmetre per veure la tipologia de visitants són les enquestes que es fan des de l'Oficina de Turisme. Fins ahir, des d'aquí s'havien atès 11.261 persones i s'havien passat 5.418 qüestionaris. Majoritàriament, aquells qui venen de fora per veure els muntatges -aquest any, n'hi ha hagut 119 repartits arreu de la ciutat- són catalans. Representen set de cada deu turistes i, sobretot, viuen a l'àrea de Barcelona.

Pel què fa als qui venen d'arreu de l'Estat, destaquen els valencians o madrilenys. Les enquestes també reflecteixen que un 25% dels visitants són estrangers. Dins d'aquest grup, en destaquen els francesos -també per proximitat- que suposen el 15% dels turistes internacionals, seguit per aquells qui han agafat un avió des del Regne Unit (2,27%).

Plana també ha explicat que aquest 2022, a diferència d'altres edicions, també s'ha detectat més gent que venia a veure el Temps de Flors per primera vegada. "I també més persones que ho feien el divendres abans de la inauguració, el 6 de maig, per veure ja com s'estaven preparant els muntatges", ha precisat la tinenta d'alcaldia.

Fins a 10 MEUR

De retruc, el formiguer de visitants al Temps de Flors s'ha deixat notar al calaix que han fet hotels, restaurants i comerços. Segons ha calculat l'Ajuntament de Girona, l'impacte econòmic que deixa la mostra floral a la ciutat és de 10 MEUR. "Hem ajudat a fer una injecció potent a aquells sectors més tocats per la pandèmia", ha subratllat l'alcaldessa.

Marta Madrenas també ha subratllat que durant els nou dies de mostra -s'ha fet del 7 al 15 de maig- pràcticament no s'han detectat incidències, ni de seguretat ni de problemes amb veïns, i que aquest 2022 hi ha hagut "més flors que mai".

"El balanç forçosament ha de ser positiu; Temps de Flors és un esdeveniment vital per a l'economia de la ciutat", ha dit l'alcaldessa, que ha volgut agrair també la tasca que han fet el miler de voluntaris per fer-lo possible. "Ara necessitem reactivar-nos, i aquest serà un primer tret de la reactivació de Girona", ha conclòs Madrenas.

"Millor que el 2019"

Hotels i restaurants de Girona també asseguren que tanquen un Temps de Flors "extraordinari". El president de l'Associació d'Hostaleria, Josep Carreras, diu que, sobretot, el punt d'inflexió d'aquest 2022 han estat les xifres d'ocupació que s'han registrat entre setmana. Si abans de la pandèmia se situaven al voltant del 55 i 60% -el 2020 la mostra no es va celebrar, i el 2021 és un any a banda- ara s'han enfilat fins al 85%.

Carreras ho atribueix al fet que ara, amb la fi de les restriccions, "la gent té ganes de qualsevol esdeveniment que la convidi a sortir". El president de l'associació subratlla que la mostra floral "és una bona proposta", que sumada al bon temps que ha fet aquests dies, ha comportat que es donin tots els ingredients per poder tancar els nou dies que ha durat el Temps de Flors amb xifres "molt il·lusionants". "Sens dubte, podem dir que s'han superat les del 2019", precisa Carreras.

Pel que fa als clients que aquests dies s'han allotjat als hotels de la ciutat, el president explica que molts ja havien vingut altres anys a fer excursions d'un dia, però que aquest cop han decidit quedar-se a dormir a Girona. I en paral·lel als turistes de proximitat, Josep Carreras subratlla que també s'ha de tenir en compte que han vingut estrangers d'arreu del món expressament per visitar la mostra.

"De països tan llunyans com Canadà, els Estats Units, Brasil, Sud-Amèrica, Noruega, Finlàndia... Cosa que demostra que el Temps de Flors és un esdeveniment consolidat", precisa. I això tenint en compte també que, des de fa uns anys, abans de la pandèmia, l'Ajuntament va decidir no fer més promoció externa de la mostra (perquè ja es venia per ella mateixa).

I en paral·lel als hotels, els restaurants també han fet l'agost. Als migdies, precisa Carreras, alguns han arribat a fer fins a tres torns de dinar. "Sobretot els caps de setmana, quan aquells visitants que hi han anat sense reserva, s'han pogut trobar amb haver de dinar a les quatre de la tarda", concreta el president. A més, l'increment de l'ocupació hotelera entre setmana, de retruc, també ha beneficiat els restaurants. "Perquè a més dels serveis de migdia, també han omplert els del sopar", precisa Josep Carreras.

Per últim, el president de l'Associació d'Hostaleria també admet que, tot i que aquest hagi estat un Temps de Flors com abans de la pandèmia, en cap cas es pot parlar que la resta de setmanes l'ocupació hotelera se situï a nivells precovid. Cosa que també els va passar per Setmana Santa. En definitiva, que una flor no fa estiu. "Demà tornarem a la trista normalitat, que encara és lluny de la prepandèmia; quan tanquem el mes o el trimestre, sí que aquests nou dies hauran estat bons, però per a la resta encara no hem recuperat allò que vam perdre amb el virus", conclou.