Els sindicats tornen a sortir al carrer coincidint amb l'1 de Maig, Dia del Treballador, per reivindicar la recuperació del poder adquisitiu i un major control de preus davant l'escalada dels darrers mesos. Les manifestacions s'estendran aquest diumenge a moltes poblacions de Catalunya després de dos anys a mig gas per la pandèmia, amb concentracions virtuals el 2020 o estàtiques amb distància de seguretat i mascaretes el 2021. CCOO i UGT lamenten l"immobilisme" de les patronals en els pactes de rendes i avisen d'un augment de la conflictivitat, mentre que l'USOC crida a participar en l'1 de Maig per denunciar "l'augment desorbitat de preus" i la Intersindical reclama "més feina, més salari, més pensions i més serveis públics".

El secretari general d'UGT a Catalunya, Camil Ros, ha celebrat que aquest Primer de Maig "tornarà ser normal" després de les restriccions de la pandèmia i ha subratllat que els drets aquest any seran "millors" després de l'entrada en vigor de la Reforma Laboral i l'acord sobre l'augment de pensions i l'SMI. No obstant això, tant Ros com el secretari general de CCOO, Javier Pacheco, han lamentat "l'immobilisme" de les patronals els pactes de rendes. "Comença a haver-hi conflictivitat en alguns sectors i anirà a més", han advertit Ros i Pacheco, que han reiterat a la patronal que cal adaptar els salaris a la inflació i han criticat que s'hi continuï negant. "El que planteja la patronal és una espiral perniciosa que ens conduirà a una nova crisi", ha avisat el secretari general de CCOO. "No podem acceptar-ho", ha insistit Pacheco, que ha retret que es vulgui aplicar una "lògica de l'austericidi" que es traduirà en un increment de les desigualtats. La manifestació de CCOO i UGT a Barcelona pel Primer de Maig començarà a les 11.30 hores a la plaça Urquinaona i comptarà amb la presència de diversos representants polítics com la portaveu d'ERC, Marta Vilalta, el portaveu del grup d'Unides Podem, Jaume Asens, o el líder del PSC, Salvador Illa. La concentració de CCOO i UGT es repetirà en d'altres poblacions com Tarragona, Lleida, Girona, Igualada, Terrassa i Tortosa.