La vicepresidenta primera del govern espanyol, Nadia Calviño, ha informat aquest dimecres que el govern espanyol rebaixarà "de forma significativa" la previsió de creixement del PIB de l'Estat pel 2022, que en la darrera estimació el situava en el 7%. En una entrevista a 'Onda Cero', la també ministra d'Assumptes Econòmics no s'ha aventurat a donar una xifra, però ha indicat que les previsions de l'executiu aniran en línia amb les últimes que van emetre el Banc d'Espanya i el Fons Monetari Internacional (FMI), amb creixements del 4,5% i del 4,8%, respectivament. Per altra banda, Calviño ha assegurat que la inflació va tocar sostre al març i no preveu que es registrin taxes superiors al 10% durant els pròxims mesos.

Malgrat la revisió a la baixa del creixement de l'economia, la vicepresidenta primera ha destacat que Espanya serà un dels països desenvolupats que més creixerà aquest exercici, gràcies a la demanda interna i al comportament del mercat de treball. Pel que fa a la inflació, Calviño ha assenyalat que la desacceleració es produirà en bona part gràcies a la baixada dels preus de l'energia, sobretot arran de l'acord que van tancar aquest dimarts Espanya i Portugal amb la Comissió Europea per limitar el preu del gas a una mitjana de 50 euros per MWh. Acord entre Espanya, Portugal i Brussel·les per limitar el preu del gas a una mitjana de 50 euros