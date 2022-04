El sindicat de Comissions Obreres ha denunciat un el "col·lapse" que hi ha a la Seguretat Social a Girona a l'hora de comunicar els canvis de contingència en les malalties professionals. La secretària general de CCOO a Girona, Belén López, ha lamentat que hi ha "moltes empreses i mútues" que certifiquen que les malalties professionals tenen "un origen comú" i això implica que es derivi l'atenció a la sanitat pública. Això fa que el propi treballador hagi de demanar el canvi de contingència a malaltia professional a la Seguretat Social, un termini que a dia d'avui tarda uns dos anys a resoldre's a la demarcació de Girona. La demarcació també és el territori català on més han crescut els accidents de camí i tornada a la feina durant el 2021.