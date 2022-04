Renfe ha instat de nou a la Generalitat a signar el contracte programa de Rodalies per definir el futur del servei i poder renovar part dels combois. En una visita a la maqueta dels futurs trens, el president de la companyia, Isaías Táboas, ha avisat que els nous combois per a Catalunya "estan pensats i planificats", però ha matisat que "per comprar-los, cal un contracte per suporti la despesa i la inversió". Táboas ha apuntat que el contracte entre el Departament de Territori i Renfe està supeditat a un acord econòmic previ entre l'Estat i la Generalitat, i ha desitjat que les negociacions es resolguin "el més aviat possible". Els nous combois que està ultimant la companyia tindran capacitat per a 900 passatgers, endolls USB i senyal wifi.