Turisme de Roses continua treballant en la promoció de la destinació a través de campanyes informatives i de comunicació realitzades a tot l’Estat. Aquest primer trimestre de l’any, el balanç es tanca amb un total de 112 aparicions en mitjans. Les temàtiques tractades fins al moment han estat la difusió de l’entorn natural, de l’oferta enogastronòmica i del patrimoni històric.

Després de la notòria comunicació turística realitzada l’any 2021, en què es va tancar l’any amb 412 aparicions en 115 mitjans de tot l’Estat, Roses continua apostant per la posada en valor de tot allò que té per oferir al visitant a través de campanyes realitzades per l’agència especialitzada en el sector turístic RV Edipress.

L'arrencada d'aquest 2022 està sent igualment positiva, amb el llançament de sis campanyes informatives que han produït un total de 112 aparicions en mitjans durant els mesos de gener, febrer i març. El total d’aparicions d’aquest trimestre suposen una valoració econòmica global (el valor publicitari al qual equivaldrien), de 253.783 euros.

Les temàtiques tractades han estat l’entorn natural (parcs naturals, miradors de Roses), el patrimoni prehistòric, la Ruta de les Tapes, la Mostra del Vi en el marc del festival Vívid i propostes per celebrar Sant Valentí a Roses. S’han publicat en mitjans de sectors diversos, com a ara mitjans especialitzats en viatges (Viatjar/ElPeriódico, LaSexta/Viajestic, Els Viatgers, CincoDias, elPais/Viatges, Foto Viatges, MasKViajes, Planet Mediterrani, Trotamundo 10, Magellan Magazine, Zoom Destins), gastronòmics (Vins i Camins, Indisa), cultural (Per Conèixer), actualitat (ListínSetmanal) i agenda (L'Almanac).

Amb aquestes campanyes Turisme de Roses dona continuïtat a les accions promocionals destinades al turisme estatal, amb el clar objectiu de mantenir el posicionament i ampliar el grau de coneixement de la destinació entre visitants i turistes potencials, per tal que aquests tinguin en compte la població a l’hora d’escollir els seus propers viatges.