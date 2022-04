La Comissió Europea (CE), junt amb les associacions de la indústria farmacèutica Efpia, Vaccines Europe i EuropaBio i les de tecnologia mèdica Cocir i MedTech Europe, ha presentat aquest dimecres la Innovative Health Initiative (IHI), un nou projecte de col·laboració publicoprivada que té com a objectiu afavorir la creació d’un ecosistema de recerca i innovació en matèria de salut a la Unió Europea (UE). El pressupost previst per a l’IHI ascendeix a 2.400 milions d’euros, dels quals la UE aportarà fins a 1.200 milions, i els socis industrials en destinaran almenys 1.000 milions a l’IHI (la UE podrà afegir fins a 200 milions d’euros més a les contribucions dels socis industrials). En total, la indústria farmacèutica haurà contribuït als projectes de cooperació IMI i IHI amb una inversió global de 3.000 milions d’euros. El projecte IHI té el seu precedent en la Iniciativa de Medicaments Innovadors (IMI), nascuda el 2008 i finançada a parts iguals per la CE i Efpia per impulsar la investigació en malalties amb necessitats mèdiques i socials no cobertes.

Aquest nou projecte «es convertirà en una llar per a més de 100 projectes de l’IMI encara en curs i implantarà noves iniciatives, ja sota el paraigua de l’IHI, destinades a eliminar sitges i combinar capacitats i experiència de tots els agents de la indústria farmacèutica i sanitària», opina la directora general d’Efpia, Nathalie Moll. El Consell de la UE va adoptar, el 9 de novembre del 2021, el reglament pel qual s’estableixen els nou partenariats publicoprivats estratègics dins del Programa Marc Horitzó Europa (2021-2027) –el nou programa marc europeu de recerca i innovació–. Entre aquests partenariats es troba l’IHI. Sobre la seva governança, està previst que compti amb un consell d’administració (compost a parts iguals per representants de la CE i dels socis industrials), així com amb dos òrgans consultius: el Grup de Representants dels Estats (SRG, per les sigles en anglès) i el panell d’innovació. L’SRG inclourà representants dels estats membres de la UE i dels països associats a Horitzó Europa. El panell d’innovació estarà compost, en principi, per representants de la Comissió Europea, els socis industrials, l’SRG, la comunitat científica, altres parts interessades en la salut i l’oficina del programa IHI. «La innovació cada vegada més oberta i internacional i basada en la col·laboració publicoprivada és un paradigma inqüestionable, que contribueix a accelerar el desenvolupament del coneixement empresarial, i millora l’eficiència en la recerca de noves solucions als problemes i necessitats de les societats desenvolupades –afirma el director general de Farmaindustria, Humberto Arnés–. L’actual crisi sanitària ha visibilitzat aquesta col·laboració publicoprivada que ja existia i que ha sigut capaç de trobar amb rapidesa solucions a la pandèmia en forma de vacunes». «Europa es troba en un moment crucial per al seu futur –afegeix Arnés–: afronta desafiaments cada vegada més grans en diversos fronts i, alhora, els avanços tecnològics i científics ofereixen noves oportunitats per resoldre aquests desafiaments. Abordar els reptes sanitaris d’avui requereix, sens dubte, una associació publicoprivada multisectorial», ha afegit Arnés.