La crisi energètica generada pel conflicte d’Ucraïna i la necessitat de complir amb l’agenda europea de transició energètica han dut el govern de la Generalitat a defensar la necessitat de reactivar el gasoducte Midcat que ha de travessar l’Alt Empordà cap a França i a impulsar la construcció del parc eòlic marí Tramuntana, fins i tot amb una interconnexió submarina transfronterera amb la instal·lació prevista a la costa francesa de Leucata.

Aquesta segona opció ha accentuat l’oposició de la plataforma Stop Macroparc Eòlic Marí per l’impacte que tindria en la biodiversitat.

La setmana passada, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, va traslladar al Sindicat de les Energies Renovables francès la proposta de recuperar el projecte Midcat i que el gasoducte també s’utilitzi a llarg termini per a l’hidrogen verd. En una visita a la seu del Syndicat des Énergies Renouvelables, a París, el president i els membres de l’entitat es van comprometre a compartir informació de les iniciatives sobre hidrogen verd que s’estan duent a terme a França. En la trobada, el sindicat ha exposat a Aragonès els projectes de parcs eòlics marins que hi ha en marxa a França, entre ells un a l’altura de Leucata, a la Catalunya Nord, i una possible interconnexió amb el parc eòlic Tramuntana en cas que s’acabés instal·lant davant la costa catalana.

A la sortida de la reunió, el president de la Generalitat va reiterar que el Midcat pot ser un dels projectes «més interessants per dotar una xarxa de gasoductes en el conjunt de la geografia europea».

Sobre la interconnexió dels parcs eòlics, «seria una bona alternativa», ha defensat el president de la Generalitat, que considera que ajudaria a reduir l’impacte visual. Actualment, França disposa de dos projectes pilot de parc eòlic marí, a banda del de Leucata.