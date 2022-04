Després de dos anys de suspensió a causa de la Covid, i en format reduït , la Marina d'Empuriabrava ha acollit una nova edició de la Fira del Vaixell. Durant més d'una setmana la zona portuària de la Marina s'ha omplert, en terra i a la dàrsena portuària, d'embarcacions a la venda. Segons Empuriaport, l'empresa organitzadora de l'esdeveniment, "en aquests nou dies els professionals nàutics han estat atenent clients d'arreu, interessats en alguna de les embarcacions que tenien als estands i el primer balanç que fan és del tot positiu". El percentatge de vendes està per sobre del 24%, per la qual cosa els expositors es mostren satisfets i esperant que, com és habitual, durant els pròxims dies s'acabaran de tancar operacions que faran augmentar els percentatges de vendes. El tipus d'embarcació més sol·licitada ha estat la motora d'entre 6 i 9 metres d'eslora.

El mercat d'ocasió en els darrers anys s'ha anat reduint considerablement i actualment es fa complicat trobar grans estocs d'embarcacions de segona mà, però, així i tot, al port d'Empuriabrava hi ha hagut una varietat important tant en tipus d'embarcació com en eslores, ja que s'hi podien adquirir des de petites embarcacions de 4 metres d'eslora fins a motores de 17 metres.