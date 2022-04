A Catalunya es van crear 1.628 noves empreses aquest darrer mes de febrer, un 2,3% més que el mateix període de l'any passat i un 4,8% més respecte al gener, segons les dades provisionals publicades aquest dimarts per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Catalunya va ser la segona comunitat on més societats es van crear al febrer, superada només per Madrid, amb 2.262. No obstant això, el país presenta una taxa de variació inferior a la mitjana espanyola, on la creació d'empreses es va incrementar un 5,1% en termes interanuals. Pel que fa a les dissolucions, Catalunya en va registrar 223, un 5,2% més que l'any passat, però un 26,6% menys respecte al gener.

Al conjunt de l'Estat es van notificar un total de 9.237 noves societats al febrer, un 5,1% més en termes interanuals i un 12,7% més en termes intermensuals. Per altra banda, a l'Estat es van produir 2.430 dissolucions, el que suposa una reducció del 2,9% en comparació al febrer de l'any passat i una caiguda del 34,6% respecte al gener.