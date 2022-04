Del 9 al 17 d’abril, se celebra al Port d’Empuriabrava el mercat d’embarcacions d’ocasió més rellevant de tot el país. La Fira del Vaixell d’Ocasió disposa de més de 10.000 metres quadrats reservats a l’exposició. En l’edició d’enguany, que és la trenta-dosena, està previst exposar una àmplia varietat d’embarcacions on el client podrà escollir entre centenars d’unitats, proposades a la venda pels professionals nàutics participants. Llanxes a motor, velers, pneumàtiques, motos aquàtiques, caiacs i altres tipus d’embarcacions, de 4 a 20 metres d’eslora i amb preus per a tots els pressupostos, des de mil euros fins al milió. La inauguració tindrà lloc aquest dissabte al matí.

La Fira del Vaixell d’Ocasió d’Empuriabrava es va anar celebrant amb nota alta durant els últims anys abans de la pandèmia. En cada edició es venia més d’un 20% de les embarcacions exposades, cosa que suposa una satisfacció i un èxit tant per a tots els professionals que hi participen, com per a l’organització, en mans d’Empuriuport SL, successora de Cegra Internacional. Les vendes van ser bones, fins i tot durant la crisi econòmica posterior al 2008. Les causes d’aquesta acceptació, durant edicions anteriors, van ser perquè la Fira compta amb la participació de professionals del sector que, conscients dels moments que estàvem passant, ajustaven molt els preus del material exposat. El sector va remuntar, posteriorment i, durant la pandèmia, les vendes de nou i d’ocasió han augmentat, ja que la gent ha vist en la navegació una activitat lliure i segura.

En els últims anys, les embarcacions anomenades Milla Zero, amb matrícula o sense, s’havien convertit en veritables oportunitats, perquè es tracta d’embarcacions que mai havien navegat o que era de demostració, completament noves i que s’oferien a preus molt interessants.

L’entrada al recinte del port d’Empuriabrava és gratuïta per als visitants i hi ha facilitat de pàrquing prop del recinte. L’horari per visitar la Fira és de deu del matí a set de la tarda.