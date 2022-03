L'Ajuntament de Vilafant ja té a punt el projecte integral per fomentar l'energia neta al municipi, per tal de poder accedir al 100% de la subvenció dels programes europeus DUS 5.000 dels Fons Next Generation. El ple ha aprovat per unanimitat aquest projecte per tal de poder demanar les ajudes d’aquests fons que representaran una inversió d’1,6 milions d'euros. «Creiem que aquest projecte ens permetrà fer un pas importantíssim cap a la transició energètica al nostre municipi. Demanem el 100% d’aquesta subvenció que a més de permetre’ns una inversió important pel poble, ens ajudarà a fomentar la creació de llocs de treball de proximitat», ha destacat durant la sessió l'alcaldessa de Vilafant Consol Cantenys. Per tal de poder tirar endavant totes aquestes actuacions, els Fons Europeus requereixen que aquestes siguin realitzades per empreses del territori, generant llocs de treball de proximitat i augmentant la cadena de valor del teixit productiu, en aquest cas de Vilafant i el seu entorn.

Durant la sessió, s'han explicat les diferents accions que preveu aquest projecte i que permetran fer un pas endavant perquè Vilafant tingui uns equipaments públics més eficients i respectuosos amb el medi ambient. Pel que fa a l'edifici de l'Ajuntament el projecte preveu la substitució de finestres i la instal·lació d'una renovació de l'aire així com el canvi de diversos equips de bombes de calor per instal·lacions de generació d'energia tèrmica renovable. També es preveu la instal·lació de plaques solars a la coberta del pavelló, una energia que no només es quedarà en l'autoconsum de l'equipament esportiu, sinó que també hi ha la intenció de crear una nova comunitat energètica local per tal de poder-la compartir amb els veïns de l'entorn. Aquesta seria la segona al municipi, ja que, en aquests moments ja s'està treballant en la instal·lació de plaques solars a l'escola les Mèlies amb la mateixa intenció de generar energia i compartir-la amb els veïns. Unes actuacions que també impliquen substituir els combustibles fòssils de calderes com les de l'escola les Mèlies o la del Sol i Vent que es canviaran per bombes de calor aerotèrmia. La lluita contra la contaminació lumínica també es preveu en aquest projecte que proposa el canvi de la il·luminació pública per la tecnologia LED. La millora de la mobilitat sostenible a Vilafant també està prevista en aquesta petició de Fons Europeus que es materialitzarà amb diferents actuacions de pacificació del trànsit a la zona de l'escola Sol i Vent el Nucli Antic. També es preveu la substitució de tres vehicles municipals per vehicles elèctrics.