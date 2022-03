La Generalitat invertirà 159 milions d'euros (MEUR) al llarg de la propera dècada per aconseguir que fins al 78% de l'energia (actualment és del 15%) que utilitzen les depuradores provingui de fonts renovables. Aquest pla d'eficiència energètica, que s'impulsa a través de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), combinarà la instal·lació de plaques fotovoltaiques amb la generació de biogàs a partir del procés per depurar les aigües residuals. La consellera d'Acció Climàtica, Teresa Jordà, subratlla que d'aquesta manera el Govern contribuirà a "impulsar la transició energètica" i, a més, en "donarà exemple".

Segons ha concretat el director de l'ACA, Samuel Reyes, l'objectiu és que d'aquí a deu anys, el 33% de l'energia que fan servir les depuradores s'obtingui a través de la fotovoltaica. I l'altre 45% restant fins arribar a l'objectiu fixat, a través de la generació del biogàs que s'obtingui del procés per sanejar les aigües residuals.

Per a aquest 2022, el pla ja preveu invertir 3,3 MEUR per construir parcs fotovoltaics a 29 depuradores de tota Catalunya. Tindran una potència total de 2.396 kWpic i generaran l'energia equivalent a la que consumeixen 1.100 llars al llarg d'un any.

Entre les depuradores que passaran a tenir parc fotovoltaic hi ha la de la Jonquera, on s'hi instal·laran 75 plaques. A la demarcació, aquest any també es posaran parcs solars a les depuradores de la Bisbal d'Empordà (35), Cassà de la Selva (10) i Santa Coloma de Farners (100). I arreu del país, al llarg d'aquest 2022, se n'instal·laran a les depuradores de municipis com Igualada, Martorell, Masquefa, Abrera, Vacarisses, Monistrol de Montserrat, Gelida, Rubí, Terrassa, Móra d'Ebre/Móra la Nova, Vila-seca i Salou, Torredembarra, Agramunt, Alcarràs, Balaguer, Solsona o les Borges Blanques, per posar alguns exemples.

Fins al 20%

Actualment, hi ha 48 depuradores de les 536 en servei que hi ha a tota Catalunya que tenen parcs fotovoltaics. En total, sumen una potència instal·lada de 2.557,9 kWp. La consellera d'Acció Climàtica, Teresa Jordà, que avui ha visitat la depuradora de Cassà de la Selva, ha dit que amb les 29 plantes fotovoltaiques noves que es posaran aquest any, sumades amb la producció de biogàs, s'aconseguirà "que el percentatge de fonts renovables que cobreixen les necessitats energètiques de les depuradores passi del 15 al 20%".

Jordà ha subratllat que el pla s'emmarca dins l'estratègia del Govern per avançar cap a la transició energètica. I ha posat en relleu que, precisament, és l'administració "qui ha de ser la primera a donar exemple" perquè "s'acceleri" aquest camí cap a les renovables.

Duplicar el biogàs

Pel que fa al biogàs, el pla d'eficiència energètica que impulsa l'ACA preveu que des d'ara i fins al 2027 se'n dupliqui la producció a través de depuradores. Actualment, l'energia generada a partir del biogàs és de 44 GWh/a, cosa que representa un 14% del consum renovable.

L'objectiu és que, dins el període de planificació, es dupliqui la producció de biogàs a partir de depuradores (passant dels 43.600 MWh/any als 110.348). I que, d'aquesta manera, el consum a través d'aquesta font renovable passi del 14% fins a situar-se proper al 40%.