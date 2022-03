El Govern va impulsar la creació de 1.027 empreses i entitats d'economia social entre el 2016 i el 2021 a Catalunya. En els primers cinc anys de vida, el programa d'economia social del Departament d'Empresa i Treball va ajudar a generar 4.757 llocs de treball. En total, dues terceres parts de les companyies creades han estat acompanyades per ateneus cooperatius i el 35% restant per projectes singulars. Amb tot, el balanç d'ocupació és similar amb 2.078 feines generades per mitjà dels ateneus i 2.049 a través dels projectes. En aquest sentit, el conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, ha destacat "durant aquests cinc anys, Empresa i Treball ha invertit més de 65 milions d'euros en les dues línies del Programa d'Economia Social.

El conseller ha posat en relleu que "la transformació del model productiu és una "prioritat" per l'executiu i per això, ha anunciat que volen oferir un marc estable a mig termini als Ateneus Cooperatius, a qui atorgaran pressupost previst de 16 milions d'euros entre els anys 2022, 2023 i 2024". El programa d'economia social va néixer a finals de 2016 amb l'objectiu d'"avançar cap a una economia sostenible centrada en les persones i arrelades al territori". Les activitats dels 14 ateneus cooperatius de Catalunya han arribat a gairebé 124.000 persones durant aquests cinc anys mentre que la línia de Singulars ha impulsat 358 projectes de tots els sectors de l'economia. Segons el Departament, la Xarxa d'Ateneus Cooperatius de Catalunya "s'ha consolidat com referent del foment de l'economia social a cadascun dels territoris", ja que entorn dels 14 ateneus hi treballen 130 entitats públiques i privades agrupades en aliances, i 270 entitats col·laboradores. En canvi, els Projectes Singulars tenen per objectiu generar ocupació a través de la creació de nous projectes empresarials, noves línies de negoci, empreses o mercats. L'ecosistema de l'economia social a Catalunya està format actualment per més de 10.000 empreses i entitats, des de cooperatives a societats laborals, centres especials de treball, fundacions o associacions, entre d'altres, i dona feina a 180.000 persones.