La vaga del transport, convocada per la Plataforma per a la Defensa del Sector del Transport de Mercaderies per Carretera, compleix dues setmanes i res apunta que es resolgui a curt termini. La situació de subministrament als supermercats es comença a ressentir de la falta de subministraments i de l’acaparament dels clients pel temor dels efectes de la vaga. Molts sectors productius, com el dels lactis i la cervesa, han alertat que es veuran obligats a cessar o interrompre la seva activitat si continua la protesta dels transportistes, que també afecta el sector pesquer i l’agrícola.

