La Diputació de Girona, a través de l'àrea de Medi Ambient, ha elaborat una guia "pionera" a Catalunya per facilitar l'elecció d'espais per instal·lar-hi projectes d'energies renovables. Es tracta d'un document de síntesi jurídica que analitza els aspectes a tenir en compte quan es plantegi una instal·lació d'aquest tipus i ofereix una base "legal" a les administracions públiques i als propietaris privats per agilitzar la presa de decisions. El diputat de Medi Ambient, Lluís Amat, subratlla la importància d’aquest document per simplificar tots els processos, especialment en l'administració pública.

"És una eina que facilitarà la posada en marxa de projectes que ara no tenen mecanismes clars per poder-los desenvolupar. En aquest sentit, per exemple, permetrà trobar solucions precises i adients a les comunitats locals d’energia que en l'actualitat es troben en fase d'estudi", remarca Amat. Les comunitats locals d'energia són, precisament, un dels projectes d'energies renovables que està impulsant la Diputació a la demarcació. La corporació ofereix suport tècnic i econòmic als ajuntaments que volen promoure aquestes iniciatives, que situen el consumidor al centre del sistema. El procés consisteix en la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques en equipaments municipals, que subministren energia elèctrica als edificis mateixos, a habitatges en situació de pobresa energètica i a tots els que vulguin formar part de la comunitat. A les comarques gironines, en aquests moments hi ha 90 municipis implicats en aquest projecte. D'aquests, 17 ja hi estan treballant o disposen d'una memòria. Durant aquest 2022, 46 municipis de la demarcació han iniciat la redacció d'aquestes memòries per a la implementació de comunitats locals d'energia i 27 més la iniciaran en breu, a través del Pla de Serveis d'Assistència als ajuntaments per a la Transició Energètica i l'Acció Climàtica de la Diputació de Girona.