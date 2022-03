38.000 bars, restaurants i cafeteries podran optar a ajuts d'entre 1.000 i 15.000 euros per compensar les restriccions d'aforament imposades pel Govern per combatre la sisena onada, protagonitzada per l'explosió d'òmicron. Les subvencions formaran part d'un nou paquet de suport a la restauració que impulsa la Generalitat i que tindrà una dotació de 40 milions d'euros. En la roda de premsa de presentació dels ajuts, el conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent ha dit que "és una llàstima que sindicats i patronals no s'hagin posat d'acord" a l'hora de pactar aquesta mesura. D'altra banda, la Generalitat també ha decidit renovar la línia d'ajuts d'entre 600 i 700 euros per treballadors en ERTO amb una partida total de 20 milions d'euros.

Restauració Els ajuts per al sector de la restauració busquen compensar l'obligació de reduir al 50% l'aforament a l'interior de bars i restaurants entre el 24 de desembre i el 28 de gener i està pensada per a professionals autònoms i petites i mitjanes empreses del sector. Els ajuts es repartiran en tres trams diferents. La primera franja serà per a autònoms i microempreses de fins a 9 treballadors, que podran optar a 1.000 euros. Les empreses petites d'entre 10 i 49 treballadors rebran 5.000 euros i les companyies amb més de mig centenar d'empleats i que no superin una plantilla de 250 podran ser beneficiaris d'un ajut de 15.000 euros. Les sol·licituds per a rebre aquestes subvencions es podran enviar durant la primera setmana d'abril i el pagament es realitzarà durant el mes de juny. La xifra se suma als 100 milions d'euros destinats fins ara al sector de la restauració en ajuts extraordinaris directes des de l'inici de la pandèmia. Desacord El conseller ha lamentat que aquesta mesura que busca "empènyer i consolidar definitivament el camí de la recuperació de l'economia", no hagi pogut ser pactada entre sindicats i patronals. En un comunicat, CCOO i UGT han explicat que han rebutjat la línia perquè creuen que "els diners públics dirigits a empreses han d'estar vinculades al manteniment de l'ocupació". Alhora, ha recordat que el diàleg social és un procés de cerca de consensos en el que, de vegades, no hi ha acords. "El diàleg social també és això", ha dit. ERTO D'altra banda, podran accedir als ajuts les persones en situació d'un ERTO o amb un contracte fix discontinu perceptores de la prestació extraordinària que es trobin en suspensió de contracte parcial o total almenys un dia entre l' l'1 i el 31 gener de 2022. Les persones que hagin estat en aquesta situació menys de 90 dies durant el període de l'1 de juny del 2021 al 31 de gener del 2022 rebran 600 euros, mentre que les que hagin estat 91 dies o més rebran 700 euros. Els afectats per ERTO, que s'eleven fins a 26.312 persones, podran sol·licitar l'ajut a mitjans del mes de març i el pagament s'hauria de realitzar a finals d'abril. Anteriorment, el Govern ja havia concedit en dues convocatòries de 152 milions d'euros que han donat resposta a 217.064 peticions de persones treballadores. Oci nocturn Així mateix, el Departament completarà aquest dimecres el pagament de 18,3 milions d'euros de la línia d'ajuts extraordinaris destinats a l'oci nocturn pels tancaments decretats a finals d'any per fer front a la Covid-19. Un total de 752 bars musicals, discoteques, sales de festes amb espectacles, karaokes i sales de ball s'han beneficiat d'aquesta cinquena línia d'ajuts d'entre 15.000 euros a 120.000 euros. Encara queden 109 expedients en fase de requeriment d'informació als sol·licitants, que "es resoldran en les properes setmanes", segons la conselleria.