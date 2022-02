La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) i l'associació de productors agraris PRODELTA han demanat a Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural un pressupost "mínim" de 6,5 milions d'euros per les mesures agroambientals que s'apliquen als cultius d'arròs. El Departament ha proposat una compensació de 4 milions d'euros anuals en el marc del nou pla estratègic de la Política Agrària Comunitària (PEPAC) 2023-2027. Per a les cooperatives i els productors és "insuficient" compensar les mesures agroambientals "parcialment", només el 80% del cost afegit, i alerten que desincentiva aplicar-les, tot i l'impacte positiu que té per a l'ecosistema de les zones productores d'arròs.

La FCAC i PRODELTA defensen una compensació completa del sobrecost d'aplicar les mesures agoambientals, la inundació dels cultius d'arròs quan no estan cultivats, perquè afavoreixen els ecosistemes d'aquests entorns. Alerten que la proposta de 4 milions d'euros que ha fet Acció Climàtica pot provocar que disminueixi la superfície que s'hi acull, "amb conseqüències per a l'entorn". El Programa de Desenvolupament Rural 2014-2020 ja va retallar aquestes ajudes i es confiava en "una correcció" per part del Govern per al període 2023-2027. Els plantejaments defensats per les cooperatives impliquen incrementar el pressupost en la fitxa del PEPAC fins a 6,5 milions anuals. També demanen que es revisi la justificació d'algunes primes del lucre cessant, el cost afegit del control mecànic de males herbes i l'ús de llavor certificada. Les cooperatives arrosseres representen el 72% de la producció d'arròs a Catalunya.