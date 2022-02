Algunes són capitals de pes, altres ciutats secundàries. Algunes són metròpolis cobejades, altres són grans desconegudes. Totes, això sí, tenen en comú el baix cost, bé perquè hi ha vols barats per arribar a elles, bé perquè l'allotjament, la gastronomia, les compres… o l'oci, en definitiva, resulta més econòmic que en altres llocs del món.

Bratislava (Eslovàquia)

Les rutes de baix cost, iniciades fa uns quants anys, van obrar el miracle de col·locar la capital d'Eslovàquia en el mapa turístic d'Europa. I és que aquesta ciutat amb un peu a cada costat del Danubi és una de les joies més discretes que s'oculten en el mateix cor del vell continent. Vibrant, dinàmica i creativa, la seva gran característica és que es tracta d'una de les capitals més joves del món i, al mateix temps, guarda una història de centenars de milers d'anys. Bratislava és, a més, una excusa perfecta per recórrer aquest país amb activitats tan interessants com visitar les ruïnes del castell de Spis, realitzar senderisme pels Altos Tatras o emprendre alguna ruta enològica.

Évora (Portugal)

Portugal, ja se sap, és una destinació barata, tot i que a l'autenticitat d'aquesta bella regió no té preu: pobles de marbre, paisatges de vinyes i una de les zones costaneres millor conservades d'Europa. Tot això reuneix la ciutat d'Évora, la capital de l'Alentejo, declarada patrimoni de la humanitat. Una ciutat que no tan sols és un llibre d'història de l'art portuguès sinó també un lloc on experimentar, al millor preu, l'art del bon viure. Al plaer de deambular pel seu bellíssim entramat s'uneix el de gaudir d'una gastronomia contundent i exquisida.

Marràqueix (Marroc)

Sí, és un clàssic entre els clàssics de les escapades. Una ciutat que, com el país sencer, resulta tan pròxima i tan distant. El Marroc amaga aquest gran tresor a l'abast de qualsevol butxaca que, tot i que ja fa temps que va deixar de ser un secret, ningú pot negar que es tracta d'un dels llocs més fascinants del món. La ciutat vermella, que a vegades ofereix vols a preus molt baixos, és l'escapada que mai falla. A més de la seva medina intricada o els seus bells palaus, s'han de visitar tant sí com no els seus exòtics basars.

Nàpols (Itàlia)

Aquesta ciutat d'encant caòtic i bellesa anàrquica sorprèn gratament pels seus baixos costos, sobretot en el que a l'alimentació es refereix. La millor pizza del món és només una petita mostra del que pot degustar l'estómac sense que es ressenti la nostra butxaca. Per no parlar del que pot degustar la vista en passejar pels seus carrerons, descobrir els seus museus, contagiar-se de l'energia de carrer, contemplar la imponent silueta del Vesuvi i, si hi ha temps, visitar les ruïnes de Pompeia i Herculano.

Brusel·les (Bèlgica)

Per menys de cent euros, un es planta en la capital belga via aèria per descobrir tots els seus encants. Perquè sempre és un plaer passejar per la Grand Place, saludar al Manneken Pis, visitar el Palau de Justícia i la Catedral de Sant Miquel, redescobrir les Galeries de Saint Hubert o fer la ruta del còmic a la recerca d'acolorides façanes. I si encara queden ganes, des de Brussel·les, en mitja hora, és fàcil (i barat) viatjar a la vibrant Gant, admirar la bellesa de Bruges o seguir els passos del disseny en la portuària Anvers. Aquesta regió del cor d'Europa és una de les més fàcils i accessibles per un viatge amb poc pressupost.