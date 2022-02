Aquest passat Nadal, la Fundació Privada Altem, l’entitat de referència a l’Alt Empordà en l’atenció a persones amb discapacitat intel·lectual i/o trastorn mental, va obrir una botiga d’artesania al carrer de Castelló de Figueres. L’atenció als clients ha permès potenciar els serveis ocupacionals del centre per a donar feina a alguns dels seus usuaris. Darrere d’aquesta obertura, com ja va anunciar el seu president, Manuel Toro, en aquest mateix Setmanari, en vindran d’altres, però aquests projectes no han estat fruit de cap casualitat, sinó del gest solidari de dos germans, Josep i Joan Buixó Pujiula (Figueres, 1954).

Altem fomenta la inserció laboral amb l’obertura d’una botiga a Figueres Ells eren els hereus de Dolors Batlle Bofill, propietària dels locals comercials i de diversos habitatges de l’edifici. En els baixos, hi havia hagut una coneguda esparteria i ells havien viscut en un dels pisos. «A l’edifici, hi tenia la sastreria el nostre pare, Pelai Buixó, abans d’anar al carrer Bellaire i amb la família de la Lolita Batlle i amb ella mateixa teníem una gran relació», expliquen. Tant va ser així que en els darrers anys de la seva vida en van tenir cura. Quan van saber que eren els seus hereus van comprovar que «acceptar l’immoble suposava un cost molt important i que quasi tot s’ho quedaria Hisenda, i això no ho volíem». Josep Buixó fa anys que col·labora en les activitats esportives relacionades amb les persones amb discapacitat intel·lectual i això va facilitar que els dos germans decidissin derivar l’herència cap a la Fundació Privada Altem. Manuel Toro reconeix que des d’aquests locals «serà més visible tota la feina que fem», explica Manuel Toro, president de la fundació. L’entitat té previst anar més enllà. «Tenim al cap obrir pròximament una granja-cafeteria, per mostrar tot allò que som capaços de fer, com ara pastissets magnífics i altres productes que la gent podrà degustar en aquest establiment». L’establiment aprofitarà el pati exterior que dóna al carrer Nostra Senyora de Lourdes.