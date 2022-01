Altem, amb seu a Figueres, fa un pas endavant per donar a conèixer la seva realitat entre la societat i acaba d’obrir a la ciutat una botiga, «des d’on serà molt més visible tota la feina que fem», explica Manuel Toro, president de la fundació. «Finalment, hem tingut l’oportunitat de tenir un local davant de la plaça Catalunya i, en un inici, el que fem és vendre productes de Nadal i tots aquells objectes decoratius que fan els nostres usuaris i que companyies com Fisersa o altres ja compren». La fundació té previst anar més enllà perquè «tenim al cap obrir properament una granja-cafeteria en un altre edifici proper, per mostrar tot allò que som capaços de fer, com ara pastissets magnífics i altres productes que la gent podrà degustar en aquest establiment, una nova línia de negoci oberta al públic que permetrà donar a conèixer tot el que fan els usuaris d’Altem».

L’objectiu final és «expandir-nos i tenir negocis propis per donar treball als nostres usuaris». Al nou local d’Altem, hi treballen aquests dies entre tres i quatre persones, però això variarà en funció de les necessitats. Està obert els dimarts dijous i dissabte de les 10 a 12 h, coincidint amb els dies de mercat. A banda dels articles nadalencs, s’hi ven la producció d’oli que es va fer amb una empresa del territori, el Grup Tramuntana, que va contractar els serveis d’Altem per fer la recollida d’olives i el tractament de tots els arbres. Les ampolles porten a l’etiqueta el nom d’Altem, ja que ha intervingut en el procés amb la força de treball. Es vol continuar en aquesta línia i «amb Empordàlia hem parlat de prestar serveis a uns camps d’oliveres que van quedar abandonats per part dels propietaris, per envelliment o jubilació, ja que nosaltres ens encarregaríem de portar les olives a la cooperativa». Pel que fa al projecte de la nova granja-cafeteria, tirarà endavant en un edifici copropietat de l’Altem que està en una situació precària: «S’hi ha de fer una rehabilitació total o aixecar-lo de nou», detalla Toro. Després es valorarà si «centralitzem la botiga i la granja-cafeteria en un sol edifici o mantenim les dues vies de negoci». La voluntat és que «tot el que sigui oferir oportunitats de treball, benvingudes són». Toro recorda com, durant la crisi gruixuda del 2007-2008, el salari d’alguns dels usuaris era l’únic que entrava a la casa seva, per això «seguim treballant per generant nous llocs de treball. Promoure i ampliar els serveis de qualitat Altem es va constituir com a fundació l’any 1999. «Abans era una associació formada pels pares dels usuaris i a partir d’aquell moment es va professionalitzar», explica el president de la fundació, Manel Toro, ja que «Altem era una entitat que depenia molt de caritat». Va anar adquirint unes funcionalitats i línies de negoci «perquè pogués donar treball a tots aquells usuaris que tenim que són perfectament capaços d’assumir diferents serveis». Entre els seus camps d’acció, destaca el de càtering, bugaderia o jardineria, entre d’altres.