La Cooperativa Agrícola de Castelló d’Empúries, referent cerealista a la comarca, està centrada, aquests primers mesos de l’any, amb la multiplicació de la llavor de gra. La multiplicació es comercialitza amb el nom de Tramunsem. «Estem multiplicant unes 200 hectàrees de gra, entre civada, ordi i blat. Hi ha coses que estan fallant. Perquè un projecte funcioni, han d’anar bé les dues parts, ja que el client s’acaba», explica el president de la cooperativa, Josep Maria Bech, el qual destaca que, del Pa de Tramuntana i la Farina de Girona, estan al voltant de les 150 hectàrees anuals.

La Cooperativa de Castelló d’Empúries la formen uns 800 socis, un centenar dels quals són pagesos actius i els altres usuaris dels seus serveis, com l’agrobotiga o la benzinera de. Les principals activitats econòmiques dels socis actius són l’agricultura, com activitat majoritària, i la ramaderia.

La Cooperativa Agrícola té un paper important, ja que subministra un ampli ventall de serveis directament relacionats i necessaris per a l’agricultura i la ramaderia. Des de llavor de sembra, productes fitosanitaris, adobs, gra per consum animal, combustible, eines pel treball del camp, maquinària per l’aplicació de fertilitzants fins a l’assessorament tècnic a través de l’ADV (Associació de Defensa Vegetal) són els principals serveis que dona la Cooperativa.

A més a més, la Cooperativa disposa d’instal·lacions fixes com una sitja i un magatzem condicionats per l’acollida de tota mena de produccions de gra, tant d’hivern com d’estiu. Una altra instal·lació fixa a destacar és l’assecador cereal.

Lligat amb el moviment de gra dels magatzems, la Cooperativa castellonina compta amb la maquinària adequada per dur a terme els moviments de gra. Disposa d’una pala mecànica i un carretó elevador. A part, també té una gasolinera pública on s’ofereix gasoil i gas butà. Per últim, la Cooperativa també té un espai agrobotiga on venen productes locals i ofereix una gamma de tota classe de productes de ferreteria.

Josep Maria Bech: «Hi ha molta gent capacitada per tirar el projecte endavant»

Josep Maria Bech Vicens encapçala una junta d’onze persones i se sotmetrà a unes noves eleccions, que se celebraran el proper mes d’abril, per saber si podrà continuar dirigint la junta rectora de la Cooperativa Agrícola de Castelló d’Empúries, que té al voltant d’un centenar de socis actius i més de tres-cents associats com a consumidors.

Portem molt de temps sense pluges al nostre territori. De quina manera afecta, això, al sector que dirigeix?

La sequera és un dels majors problemes que tenim en aquests moments. Si no plou, es pot perdre per tots costats. Esperem que abans de la primavera plogui. Si no, malament rai. El pantà està força baix i, si es rega, tindrem poca capacitat d’aigua. La sequera repercutirà en la cooperativa, també.

Com porten l’època de pandèmia?

El virus ens ha afectat com a tothom. La pandèmia ha descontrolat els preus. Dos anys enrere, els preus van estar baixant. Molts venien pel gasoil i la gasolina. La grip aviària també afecta, ja que comporta un rebombori en el sector.

Se li presenten uns nous comicis per continuar liderant la cooperativa...

Al mes d’abril, farà sis anys que vaig entrar de president d’aquesta cooperativa, ocupant el lloc que deixava el llavors president, Joan Dalmau. Ell volia plegar i, llavors, vaig acceptar el càrrec de president. Toquen eleccions, properament, però no sé què faré, encara. Estic entre continuar o plegar. És molta responsabilitat i porta molta feina i crec que altra gent ho pot fer. De pagesos, n’hi ha, però que ho vulguin fer ja és una altra cosa. És delicat i costós, també s’ha de dir. Aquests projectes són bons per a l’àmbit local. Necessitem temps per tirar endavant la cooperativa. Crec en el projecte. Tal com estan els estatuts, pot ser president qualsevol menys jo mateix. M’han començat a pressionar, també he de dir-ho. Hi ha molta gent capacitada per poder-ho portar a terme.

A Castelló, han avançat molt bé els horts comunitaris, proposats per l’Ajuntament, i s’ampliaran perquè hi han hagut més sol·licituds de les que s’oferien.

Ho veig un projecte interessant pel poble castelloní. Molta gent no tenia hort i, d’aquesta manera, pot tenir un tros d’hort i no estar tancat a casa. Espero que funcioni, aquesta iniciativa.