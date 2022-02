L’edificació va créixer un 34% a les comarques gironines durant el 2021 i ja se situa per damunt dels nivells prepandèmia. En general, aquest creixement es dona a totes les comarques, exceptuant l’Alt Empordà. «De totes les comarques gironines, l’Alt Empordà és la que creix menys», explica Vanessa Masip, des del Col·legi d’Arquitectes (COAC) de la demarcació, on l’any passat es van visar 2.105 expedients, que sumen una superfície de 673.118 metres quadrats. El balanç, també, subratlla que les comarques gironines són el territori de tot Catalunya on més va créixer l’obra nova. Possiblement, arran de la pandèmia.

El president dels arquitectes gironins, Marc Riera, admet, però, que fa falta impulsar més «la cultura de la rehabilitació» i confia que els fons Next Generation contribueixin a incentivar les reformes.

El balanç del Col·legi d’Arquitectes analitza les dades dels projectes d’execució; és a dir, aquells que són obligatoris per poder començar tant obra nova com rehabilitacions. D’entrada, l’estudi recull que el 2021 ha estat un any de recuperació, i que el sector ha tornat a créixer, després de la sotragada que va viure arran de l’esclat de la pandèmia.

A les comarques gironines, els arquitectes han visat 2.105 expedients que sumen 673.118 metres quadrats. Si es posa el focus damunt de la superfície, representa un 34% més en relació al 2020 (aleshores, van ser 501.408 metres quadrats) i un 14% més si es compara amb el 2019 (589.785 m2). I de retruc, també creix el nombre d’expedients. Perquè els que es van visar durant l’any passat són un 19% més en comparació amb el 2020 (1.771) i un 5% si es contraposen amb els del 2019 (1.995).

La situació que viuen les comarques gironines, però, contrasta amb la de la resta de Catalunya. Perquè, si bé aquí, el sector ja es troba per damunt dels registres prepandèmia, això encara no passa arreu del país. «Si s’analitzen les dades globals, veiem que l’edificació no es recupera i continua per sota dels nivells prepandèmia», afirma Riera.

L’estudi dels arquitectes també subratlla que la demarcació és el territori de tot Catalunya on més ha crescut l’obra nova. De fet, de la superfície total visada, 441.931 metres quadrats corresponien a noves construccions. És un 49% més en comparació amb el 2020 i representa el 14% del global de tota Catalunya.

Per contra, però, la rehabilitació se’n ressent. «Les dades mostren que l’obra nova continua tenint un pes predominant, perquè representa fins al 67% de tota la superfície visada», explica Marc Riera. A més, això també es veu quan s’analitzen les dades referents a reformes d’habitatges que encara no s’ha aconseguit superar.