L'Ajuntament de Figueres i l'Agència Catalana de l'Habitatge han signat un conveni per habilitar una oficina de rehabilitació municipal que gestionarà els ajuts procedents dels fons Next Generation i funcionarà com una finestreta única. D'aquesta manera, l'espai coordinarà, informar i assessorarà sobre els ajuts i actuacions de millora relacionats amb l'eficiència energètica dels habitatges o la redacció de projectes de rehabilitació. L'Agència catalana de l'Habitatge ho finançarà amb una aportació inicial de 200.000 euros i la resta es finançarà a càrrec dels fons, amb una aportació de 400 euros per cada habitatge que es rehabiliti de forma efectiva.