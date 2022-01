La recollida selectiva del residu tèxtil per part d’Humana Fundación Pueblo para Pueblo ha augmentat un 15% a Castelló d’Empúries el 2021. Així es desprèn del balanç realitzat per l’entitat, que l’any passat hi va recuperar més de 15 tones de tèxtil usat amb un benefici ambiental i social. La reutilització del tèxtil és clau per a l’economia circular i la creació d’ocupació verda, per això aquesta organització aposta des de fa 35 anys per donar una segona vida als articles de roba que no s’utilitzen.

L’entitat, sense ànim de lucre, va recuperar 15.320 kg l’any passat i 13.324 en l’exercici 2020, la qual cosa es tradueix en un increment del 15%. El residu tèxtil (roba, calçat, complements i tèxtil de llar), que es diposita en els contenidors situats en la via pública, equival a 62.000 articles de roba que són classificats a la planta de preparació per a la reutilització que Humana té a l’Ametlla del Vallès. El 50% es pot reutilitzar i més del 35%, es pot reciclar. “Estem molt contents de l’increment, que respon a una inèrcia natural en el nostre àmbit; tanmateix, encara queda molt camí per recórrer”, afirma Àgata Soler-roig, responsable de l’àrea de Recollida d’Humana a Catalunya. El 40% de la roba que tenim als armaris no s’utilitza en tot un any. L’Agència de Residus de Catalunya (ARC) calcula que es generen anualment 166.000 tones de residu tèxtil a Catalunya; cada ciutadà en llença aproximadament 20 kg de mitjana, però malauradament els gestors autoritzats només en recuperen una petita part. A Castelló d’Empúries, Humana va recollir l’any passat una mitjana de 1,37 kg per habitant. La reutilització del tèxtil contribueix a la reducció d’emissions de CO2: per cada kg de roba recuperada (i que no acaba en un abocador per a ser incinerat) s’evita l’emissió de 6,1 kg de CO2, segons un estudi de la Federació Humana People to People. Les més de 15 tones recollides l’any passat a Castelló d’Empúries han evitat 93 tones de CO2 a l’atmosfera. A aquest benefici ambiental cal afegir-ne el social: és la creació d’ocupació verda, Humana genera un lloc de treball per cada 30 tones de tèxtil recollit. A més, els recursos que se n’obtenen es destinen a iniciatives socials: després de més de tres dècades d’activitat, tres milions de persones s’han vist involucrades als programes de desenvolupament que Humana du a terme als països del Sud de la mà de contraparts o socis locals; són projectes centrats en la formació de professors de primària, l’impuls de l’agricultura sostenible o la lluita contra el VIH/SIDA, entre altres accions. Humana Fundación Pueblo para Pueblo Humana Fundación Pueblo para Pueblo promou des del 1987 la protecció del medi ambient mitjançant la reutilització del tèxtil i du a terme programes de cooperació a l’Àfrica, Amèrica Llatina i l’Àsia així com d’ajuda local i agricultura urbana al territori més proper. La seu central és a l’Ametlla del Vallès (Vallès Oriental) i disposa de delegacions a Madrid, Andalusia, Astúries, Comunitat Valenciana i Galícia. L’entitat genera un lloc de treball indefinit a temps complet per cada 30.000 kg de tèxtil recollit. Forma part de l’Asociación Española de Fundaciones, la Federación Española de la Recuperación y el Reciclaje, l’Associació de Moda Sostenible de Barcelona i la Federació Humana People to People.