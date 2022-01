El darrer ple municipal va aprovar les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al foment i les millores del sector comercial local, que preveuen cinc noves línies de subvencions. La primera línia és per a la millora de la façana de l’establiment comercial. Un 25% de les despeses, fins a un màxim de 5.000 euros per establiment, més l’import abonat en concepte d’impost de construcció, instal·lació i obres (ICIO) i de la taxa d’expedició de documents administratius de les obres que s’hagin realitzat.

La segona línia és per ajudar a la instal·lació de nova retolació de l’establiment comercial per adaptar-lo a la normativa vigent. La tercera línia ajuda a les mesures de seguretat, tancament i il·luminació de l’establiment comercial. La quarta línia és un ajut per a la reforma interior de local comercial. La cinquena línia ajuda per a projectes de digitalització i adaptació a e-commerce dels negocis. La Junta de Govern Local aprovarà properament la convocatòria de sol·licitud i atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva i determinarà els crèdits pressupostaris que s’assignaran així com els terminis de presentació de sol·licituds i els terminis màxims de resolució.