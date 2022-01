El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (Mitma) ampliarà la capacitat de la línia ferroviària entre Figueres i Portbou amb una inversió de 21,3 milions d'euros. Les obres consisteixen en la instal·lació del Bloqueig Automàtic de Banalitzat (BAB). Es tracta d'un sistema d'última generació que permet la circulació en via doble en qualsevol de les vies i del sentit. Això permet donar més capacitat i flexibilitat a la circulació de trens i millorar la capacitat d'explotació. A més, també es permet augmentar la velocitat comercial i es redueix el risc de patir una incidència. Les obres també integraran les instal·lacions al Control de Trànsit Centralitzat que hi ha a Barcelona.

El consell de ministres d'aquest dimarts ha donat llum verda a la proposta del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana per renovar la línia de trens convencional entre Figueres i Portbou. El ministeri licitarà el projecte per 21,3 milions d'euros i tindrà un termini d'execució de 25 mesos. Es tracta de mig any per redactar el projecte i dinou mesos més per realitzar les obres.

La inversió s'inclou dins del pla de Rodalies i es basa en la instal·lació del Bloqueig Automàtica de Banalitzat, un sistema d'última generació que permet la circulació per via doble indiferentment de la via i del sentit. Aquest sistema permet que es millori la capacitat d'explotació ferroviària perquè hi haurà més operativitat i flexibilitat en la circulació de trens.

A més, el BAB també permet que els trens comercials vagin més ràpid i redueix la probabilitat que hi hagi una incidència. En el cas en què hi hagi cap avaria, el sistema també redueix el temps de reparació i permet recuperar la circulació abans. El projecte preveu construir noves instal·lacions pels sistemes informàtics de gestió i regulació del trànsit i també pels equipaments de detecció del tren. La inversió prevista inclou la instal·lació del sistema d'Anunci de Senyals i Fre Automàtic (ASFA) digital i la senyalització en llums LED fixa i lluminosa. A més, les instal·lacions s'incorporaran al Control de Trànsit Centralitzat (CTC) que hi ha a Barcelona.

Des del Mitma afirmen que les obres s'inclouen en els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). Concretament es basen en el punt número nou (Indústria, Innovació i Infraestructura) en què es posa de manifest la necessitat de desenvolupar infraestructures fiables i modernitzar les que ja hi ha en funcionament.