La vaga de recollida d'escombraries de Salt (Gironès) ja fa deu dies que va començar i els treballadors afirmen sentir-se "frustrats" perquè no hi ha cap reunió de mediació convocada de cara als propers dies. El president del comitè d'empresa, Xavier Vives, ha assegurat que la concessionària i l'equip de govern "segueixen negant el conflicte" i això fa que s'enroqui la situació. Tot i així, els treballadors segueixen treballant i asseguren que fan "més dels serveis mínims" per garantir la salubritat de tots els contenidors del municipi. Vives ha remarcat que els treballadors estan "saturats" perquè només hi ha una vintena d'efectius per tirar endavant el servei i això obliga a treballar fins i tot personal del comitè de vaga.