La campanya de rebaixes generarà fins a 28.129 nous contractes de treball a Catalunya, xifra que suposa un increment del 9,6% respecte el mateix període del 2021, tot i la irrupció de la sisena onada de contagis de covid, segons les previsions d'Adecco. Un any més, Catalunya és el territori de l'Estat on es crearà més ocupació, per davant el País Valencià, amb 22.906 i la Comunitat de Madrid, amb 22.335. Adecco destaca que, com ja ha vingut succeint en els dos darrers anys, les noves contractacions es concentraran en el comerç electrònic i no tant en les botigues físiques, que es veuen més afectades per les restriccions d'aforaments o de les preferències dels usuaris a evitar les aglomeracions.

Per demarcacions, les previsions apunten a la signatura de 21.150 contractes a Barcelona, un 10% més; mentre que a Tarragona 3.500 (+8%), a la de Girona 2.600 (+9%) i a la de Lleida prop de 880 (+8%). Al conjunt de l'Estat, Adecco espera que es formalitzin 176.428 nous contractes, és a dir un increment del 7,5% en comparació al 2021. Es tracta d'unes xifres que pràcticament igualen les de l'últim període prepandèmia. En totes les comunitats, les contractacions creixeran, entre un 4% i un 5% en el cas de les Illes Balears, La Rioja i la Regió de Múrcia i entre un 8,5% i un 10% en el cas del País Valencià, Catalunya i la Comunitat de Madrid, entre d'altres. Alguns dels perfils més demandats en aquesta campanya seran els dependents, promotors, comercials, teleoperadors i hostesses, a més de treballadors per a tasques de preparació i distribució d'enviaments a través del comerç electrònic, com empaquetadors, mossos de magatzem i personal destinat a l'última milla. La companyia de recursos humans recorda que igual que va succeir amb el Nadal, el Black Friday i el Ciber Monday, els sectors que es veuran més beneficiats són el gran consum –com la perfumeria, la cosmètica, botigues de joguines, l'electrònica o la telefonia- i les àrees d'atenció al client o força de vendes.