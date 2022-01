La cinquantena de baixes de covid entre els maquinistes de Renfe han obligat l'operadora a reformular el servei a Catalunya, a cancel·lar entre 20 i 30 de trajectes al dia i a oferir puntualment transport per carretera en alguns trams.

Per exemple, aquest diumenge el tren de l'R3 que havia de sortir a la 13h44 de la Tor de Querol no ha circulat fins a Vic i Renfe ha ofert transport alternatiu per carretera. Fonts de Renfe han assegurat a l'ACN que l'operadora intenta "minimitzar l'afectació" però recorda que els conductors no es poden substituir fàcilment. Els trens d'AVE i llarga distància no s'estan veient afectats per les cancel·lacions perquè és "on hi ha més mobilitat aquests dies".

Pel que fa a les cancel·lacions, moltes es produeixen a línies com l'R1 on hi ha una freqüència més alta. Renfe insisteix que, tot i les afectacions, "sempre hi ha una garantia de desplaçament" perquè o bé t'has d'esperar al següent tren o hi ha un transport alternatiu per carretera.

L'operadora fixa cada tarda quina modificació tindrà el servei de l'endemà tenint en compte l'evolució de les baixes que tant poden ser per contagiats de covid com per contactes estrets que s'han d'aïllar.